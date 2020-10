Großbaustelle Schalke: Neuer Trainer, alte Probleme

Wenigstens drei Tage lang lag so etwas wie Aufbruchstimmung über Schalke 04 – wie das bei Trainerwechseln manchmal so ist. Manuel Baum, der Nachfolger von David Wagner, hinterließ bei seinen ersten Auftritten einen frischen, sympathischen Eindruck. Doch es zählen eben die Ergebnisse – und Baums Debüt hätte schlimmer kaum laufen können. 0:4 unterlag Schalke bei RB Leipzig, hätte noch weit höher verlieren können. Und das bittere Fazit lautet: neuer Trainer, alte Probleme.

Baum hat auf Schalke eben eine Großbaustelle vorgefunden. Vieles, was vorher unter Wagner schon schlecht war, passte auch in Leipzig nicht. Auch Baum, eigentlich ein gewiefter Taktik-Tüftler, fand nicht die richtige Strategie für dieses schwierige Auswärtsspiel. Schalke spielte zu defensiv, zu passiv. Ein Gegentor brachte Schalke schon unter Wagner aus dem Konzept – und so war es auch in Leipzig. Nach dem 0:1 kam von S04 keine Gegenwehr mehr, viele Spieler ließen sich hängen.

Die Erfahrung, dass der Kader schlecht zusammengestellt ist, musste nun auch Baum machen. Die Schwäche auf den Außenpositionen in der Abwehr ist seit Monaten bekannt – auch in Leipzig war Schalke dort ganz besonders verwundbar. Und doch gelang es Sportvorstand Jochen Schneider und Kaderplaner Michael Reschke nicht, adäquaten Ersatz für den abgewanderten Jonjoe Kenny zu finden. Bis Montag ist das Transferfenster noch geöffnet. Es wird noch Zu- und Abgänge bei den Königsblauen geben - aber nicht so viele, wie es eigentlich nötig wäre, um die leblose Mannschaft wieder aufzuwecken.

Die Bundesligisten gehen nun in die Länderspielpause. Baums Vorgänger Wagner hatte sieben Wochen Zeit, den kompletten Kader auf die Saison vorzubereiten. Baum selbst bleiben bis zum wichtigen Heimspiel gegen Union Berlin lediglich zwei Wochen – und einige Nationalspieler sind in dieser Zeit unterwegs. Momentan, und das ist ein bittere Bilanz, deutet wenig darauf hin, dass es Baum gelingen kann, in 14 Tagen die Großbaustelle Schalke zu schließen.