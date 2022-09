Gut für Schalke - so lief das Debüt von Amine Harit bei Olympique Marseille

Marseille. Amine Harit spielt zum zweiten Mal auf Leihbasis bei Olympique Marseille. Auf Schalke verfolgt man seine Auftritte dort genau.

Am letzten Tag der Transferperiode hat der FC Schalke 04 seinen Mittelfeldspieler Amine Harit wieder an Olympique Marseille ausgeliehen. Dort hat er auch schon in der vergangenen Saison gespielt und mit starken Leistungen im Saisonendspurt dafür gesorgt, dass sich der französische Klub für die Champions League qualifiziert hat. Nun hat er bei seinem Comeback nur wenige Minuten für seine erste Torvorlage gebraucht.

Dabei war er erst wenige Tage bei seinem französischen Klub. Denn eine Kaufoption hatte Marseille im Sommer zunächst nicht gezogen. Und so musste Harit vorübergehend zu den Königsblauen zurück. S04-Sportdirektor Rouven Schröder wollte Harit gerne versilbern. Das hat jedoch zunächst nicht funktioniert. So kam es am Deadline-Day zu dem erneuten Transfergeschäft mit Marseille. So spart sich der S04 zumindest das enorme Gehalt des Technikers, der noch bis 2024 an die Königsblauen gebunden ist. Es soll bei mindestens vier Millionen Euro im Jahr liegen und wurde noch zu Champions-League-Zeiten der Knappen vereinbart.

Amine Harit: Der erste Einsatz ist da, die erste Torvorlage auch

Aber Schröder hofft, dass er sich künftig nicht nochmal mit Harit beschäftigen muss. Denn diesmal ist neben einer Transferoption auch eine Kaufoption in den Vertrag eingebaut, die nach Angaben von Schröder eine hohe Wahrscheinlichkeit beinhaltet, dass die notwendige Transferbedingung erfüllt werde.

Üblich orientiert sich diese an Einsätzen des Spielers. Sollte das auch in diesem Fall so sein, könnte Schalke womöglich schon den ersten Einsatz herunterzählen. Aber selbst, wenn Kurzeinsätze nicht zählen sollten, hat Harit gleich bei seinem Debüt für Furore gesorgt. Denn vier Tage vor den ersten Champions-League-Spiel von Olympique Marseille bei Tottenham Hotspurs feierte Harit am Samstag sein umjubeltes Comeback bei dem Mittelmeerklub. Beim 2:0 gegen AJ Auxerre wurde der 25-Jährige in der 81. Minute eingewechselt. Nur drei Minuten später legte er Alexis Sanchez das 2:0 auf.

Gut für den S04, denn Harit betrieb so auf jeden Fall gleich Werbung für weitere Einsätze. Dass er sich in Marseille schon wieder richtig wohl fühlt, bestätigte Harit anschließend auf Twitter. Dort stelle er ein Jubelfoto mit seinen Mannschaftskollegen ein, die ihn wohl nach der Torvorbereitung ordentlich herzen.

Unter ihnen auch der Ex-Schalker Sead Kolasinac. Dazu schrieb er: „Als ob ich nie weggewesen wäre“ und untermalte seine Zuneigung mit zwei Herzen. Und so könnte es am Ende dieser Saison dann vielleicht tatsächlich zu einer für alle zufriedenstellende Lösung für den Schalker geben. Und Rouven Schröder endlich einen Haken hinter die Angelegenheit setzen.

