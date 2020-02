Heldt über Schalke-Leihgabe Uth: So geht es im Sommer weiter

Köln. Mark Uth hat in fünf Spielen für den 1. FC Köln dreimal getroffen. Gegen Schalke darf er nicht spielen. Ein Gespräch mit FC-Manager Horst Heldt.

Einer ist am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) nicht dabei, wenn der 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga auf den FC Schalke 04 trifft - obwohl er fit ist. Mark Uth darf nicht für Köln auflaufen, weil er von Schalke bis zum Saisonende ausgeliehen ist. Diese Vereinbarung war ein wichtiger Teil des Deals. Für Köln ist das bitter, denn in fünf Rückrundenspielen traf Uth dreimal und legte zwei Tore vor. Wir haben darüber mit Kölns Sport-Geschäftsführer Horst Heldt gesprochen.