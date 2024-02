Holstein Kiel: Sieben Mann fehlen gegen Schalke

Der frühere Schalker Lewis Holtby ist einer von sieben Profis, die Holstein Kiel am Sonntag gegen S04 fehlen.

Gelsenkirchen Der FC Schalke 04 gastiert am Sonntag bei Holstein Kiel. Der Nordklub schwächelte zuletzt und hat Personalprobleme.

Mit dieser Rollenverteilung hätten vor Saisonbeginn wohl nur wenige gerechnet: Als Tabellen-14. der 2. Bundesliga tritt der FC Schalke 04 am Sonntagmittag (13.30 Uhr/Sky) bei Holstein Kiel an und möchte weitere Punkte für den Klassenerhalt sammeln. Die Gastgeber indes stehen auf Platz drei, der Aufstieg in die Bundesliga ist kein unrealistisches Szenario.

Und womöglich wären die Kieler dem Sprung ins Oberhaus sogar noch näher, wenn sie zum Start in die Rückrunde nicht schwächeln würden. Nur einen Punkt holten sie aus den ersten drei Partien des Jahres (1:2/Braunschweig, 1:2/Fürth, 1:1/Magdeburg) - bei Schalke sind es nach dem Sieg gegen Eintracht Braunschweig immerhin drei.

Kiel-Trainer vor Schalke-Spiel: Keine Krise

Von einer möglichen Krise bei den „Störchen“ will Trainer Marcel Rapp allerdings nichts hören. „Wir sind Tabellendritter und haben jetzt ein Heimspiel gegen Schalke. Das hätte vor der Saison jeder unterschrieben“, betonte er auf der Pressekonferenz vor der Partie. „Und ich weiß nicht, ob man es sich vor ein paar Jahren mal erträumt hätte, dass man als Tabellendritter Schalke 04 empfängt.“

Ein Grund für die schwache Punktausbeute der vergangenen Wochen: Holstein muss derzeit auf wichtige Spieler verzichten. Gegen Schalke fehlen ihnen gleich sieben Profis, darunter Garanten der erfolgreichen Hinserie wie Lewis Holtby (Gelbsperre) oder Fiete Arp (Sehnenanriss). Ebenso müssen Alexander Bernhardsson, Aurel Wagbe (Infekt), Carl Johansson (Patellasehnenbeschwerden), Benedikt Pichler (Leistenprobleme) und Philipp Sander (Hämatomentzündung im Unterschenkel) passen.

Als Ausrede will Coach Rapp die angespannte Personalsituation jedoch nicht gelten lassen. „Wir müssen das Ding mit den Spielern handeln, die da sind. Aber wir haben genug Alternativen. Wir kriegen das hin“, sagte er und betonte, dass die Hansestädter keinen Druck verspüren. Sollte Kiel es tatsächlich hinkriegen, wäre es der erste Heimsieg gegen Schalke seit knapp 80 Jahren. (ea)

