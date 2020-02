Im Spiel gegen Schalke 04: Köln-Fans beleidigen Dietmar Hopp

Gelsenkirchen. Auch in Köln kam es zu Beleidigungen gegen Dietmar Hopp. Erst die FC-Profis konnte die Situation beruhigen.

Auch während des Bundesligaspiels zwischen dem 1. FC Köln und Schalke 04 kam es zu massiven Beleidigungen gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp. Vor Anpfiff des zweiten Durchgangs rollten die Fans der Kölner ein Plakat mit der Aufschrift: „Wegen einem Hurensohn eure Versprechen gebrochen. Gegen Kollektivstrafen.“

Erst als FC-Kapitän Jonas Hector, Trainer Markus Gisdol und Manager Horst Heldt vor die Fankurve traten, beruhigte sich die Situation und Schiedsrichter Manuel Gräfe konnte die zweite Halbzeit anpfeifen.

Fans von Borussia Dortmund und dem FC Bayern zeigten ebenfalls Plakate

Damit reagieren die Anhänger auf den zweijährigen Ausschluss von Dortmund-Fans für Spiele in Hoffenheim. Bereits am Nachmittag kam es sowohl in Dortmund als auch in Hoffenheim zu ähnlichen Szenen.

Die Partie zwischen Hoffenheim und dem FC Bayern (0:6) musste wegen massiver Beleidigungen gegen Hopp sogar zweimal unterbrochen werden. Als die Partie nach 77 Minuten schließlich wieder angepfiffen wurde, einigten sich die Profis beider Teams auf einen Nichtangriffspakt. Statt weiter nach vorn zu spielen, schoben sich die Stars aus München und Hoffenheim den Ball im Mittelkreis hin- und her.

FCB-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge kritisierte die eigenen Fans für die Aktion aufs Schärfste.