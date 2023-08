Regionalliga West Irres Schalke-Torfestival in Gladbach: Castelle trifft dreifach

Mönchengladbach. Starke Leistung des Schalke-Nachwuchses: Die Fimpel-Elf feiert beim 6:3 über Mönchengladbachs U23 ihren ersten Regionalliga-Sieg.

Die Reserve des FC Schalke 04 hat nach drei sieglosen Partien ihren ersten Dreier in der Regionalliga West eingefahren. Bei der U23 von Borussia Mönchengladbach, die mit nur einem Punkt im Tabellenkeller festklebt, feierten die Königsblauen einen 6:3 (2:1)-Sieg. Talent Niklas Castelle gelang ein Dreierpack.

SchalkeII: Justin Heekeren steht wieder im Tor

Zunächst ging es für den S04-Talentschuppen nicht gut los. Schalkes Torwart Justin Heekeren war acht Monate nach seinem Kreuzbandriss, den er sich im Winter-Trainingslager in der Türkei zugezogen hatte, bei seinem Pflichtspiel-Comeback noch gar nicht warmgeschossen, da musste er bereits den ersten Ball aus dem Netz holen. Mönchengladbachs Ryan Don Naderi versenkte den Ball aus 16 Metern zum frühen 1:0 (2.).

Die Königsblauen zeigten sich durch das schnelle Gegentor beeindruckt. Mönchengladbach entfachte weiter viel Druck. Heekerens starkem Reflex gegen den frei zum Abschluss kommenden Naderi war es zu verdanken, dass es beim 1:0 blieb (9.). Plötzlich gerieten die Hausherren in Bedrängnis. Zunächst scheiterte Nelson Amadin per Kopf an Borussias Torwart Jan Jakob Olschowsky (13.), aber kurz darauf begann die große Castelle-Show.

Schalke: Niklas Castelle dreht auf

Schalkes Wirbelwind Niklas Castelle erzielte nach Vorlage von Steven van der Sloot das 1:1 mit einem Schuss ins linkere untere Eck (18.). Der 20-Jährige legte kurz darauf zur S04-Führung nach, dieses Mal aber per Kopf. Vorarbeit: Wieder Steven van der Sloot (25.).

Dass Castelle auch als Vorbereiter seine Qualitäten besitzt, zeigte er nach einer halben Stunde. Nach feinem Strafraum-Dribbling passte der Ex-Sendener die Kugel in den Lauf von Nelson Amadin, der allerdings ans Außennetz des Borussia-Kastens traf. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit holte der wie entfesselt aufspielende Castelle einen Strafstoß heraus. Nelson Amadin trat zum Schuss an, nagelte den Ball aber deutlich über die Latte.

Zwei Minuten nach Wiederanpfiff gab Niklas Castelle die nächste Offensiv-Visitenkarte ab. Einen blitzsauberen Konter über die rechte Seite schoss der Knipser mit einem wuchtigen Schuss ins lange Eck ab – 1:3 (47.). Mönchenglabachs Reserve gab sich aber noch nicht geschlagen, sondern meldete sich durch Joker Cagatay Kader, dessen Kopfball zum 2:3 einschlug (55.), zurück. Mönchengladbach drängte auf den Ausgleich, war aber hinten anfällig: Das nutzte Schalke aus. Ein weiter Ball von Keeper Heekeren landete beim durchstartenden Paul Pöpperl, der die Kugel gefühlvoll über Borussias Torwart Olschowsky zum 2:4 einlupfte (70.). Beim Torfestival wurde es auch auf der Zielgeraden nicht langweilig: Semir Telalovic brachte Gladbach mit einem Knaller in den Winkel noch einmal auf 3:4 heran (80.), bevor S04-Joker Yannick Tonye den Zwei-Tore-Abstand wiederherstellte (85.). Nach starker Vorarbeit von Pöpperl packte Ngufor Anubodem sogar noch den sechsten S04-Treffer drauf (90.).

Gladbach II gegen Schalke II: Die Statistik

Schalke U23: Heekeren – Talabidi, Albutat, Boboy – van der Sloot (59. Anubodem), Amadin (59. Pöpperl), Kaparos, Müller, Gyamfi (71. Tonye) – Lasogga, Castelle (71. Meisel). Tore: 1:0 (2.) Naderi, 1:1 Castelle (18.), 1:2 Castelle (25.), 1:3 Castelle (47.), 2:3 Kader (55.), 2:4 Pöpperl (70.), 3:4 (80.) Telalovic, 3:5 (85.) Tonye, 3:6 (90.) Anubodem. Bes. Vorkommnis: Amadin schießt Foulelfmeter über das Tor (45.+1). Zuschauer: 388.

