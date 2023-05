Irres Tor-Spektakel auf Schalke: 5:5 gegen Borussia Mönchengladbach

Gelsenkirchen. Zum Abschluss der Regionalliga-Saison bekamen die Zuschauer von Schalke 04 II noch einmal was geboten. Die Partie gegen Gladbach II endete 5:5.

Letzter Spieltag in der Fußball-Regionalliga West, Tag der offenen Abwehrreihen in Gelsenkirchen: Ein Torspektakel gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach beendet die U23 des FC Schalke 04 mit einem 5:5 (3:1) – zehn Tore, ein Torspektakel.

Neunter gegen Zweiter, das war das Duell des letzten Spieltags in der Fußball-Regionalliga West im Parkstadion. Bei den Königsblauen standen vor der Partie zunächst einmal Abschiede an. Zehn Spieler verlassen den Verein:Torhüter Radomir Novakovic und Innenverteidiger Julius Schell gehen aufgrund der Altersgrenze in U23-Mannschaften, außerdem verabschieden sich Joey Müller, Daniel Kyerewaa, Luis Klein, Luca Campanile, Elias Kurt, Bogdan Shubin sowie Arbnor Aliu mit neuen sportlichen Zielen. Bereits zuvor war bekannt geworden, dass Kapitän Rufat Dadashov Königsblau in Richtung BFC Dynamo in Berlin verlässt.

Als externe Neuzugänge für Schalkes U23 bisher drei Neuzugänge fest: Torwart Julius Paris, Innenverteidiger Malik Talabidi und Mittelfeldspieler Paul Pöpperl. Bleron Krasniqi kehrt nach seiner Leihe an den Berliner AK zu den Schalkern zurück.

Bevor es losging auf der Spielfläche des früheren Parkstadions, verabschiedete Knappenschmiede-Direktor Mathias Schober die Spieler mit Fotos und Trikots.

Cissé köpft Schalke in Führung

Die ersten Schüsse gehörten den Gästen, aber ohne große Gefahr für Schalkes jungen Keeper Faaris Yusufu, auf der Gegenseite zielte Schalkes Niklas Castelle in die Arme von Gladbachs Torhüter Maximilian Brüll. Aber der Tabellenneunte zeigte früh, wie es geht – mit dem ruhenden Ball

Nach einer Ecke von Rechts durch Joey Müller flog der Ball durch Grün und Königsblau, am langen Pfosten köpfte Ibrahima Cisse zum Schalker 1:0 ein (9.). Für Gladbach vergab Yvandro Borges Sanchez, der sich vor Schalkes Tor selbst freigekurvt hatte, die Chance zum Ausgleich. Auf der anderen Seite fand wieder ein ursprünglich ruhender Ball ins Ziel.

Gladbachs Handspiel im Strafraum bot Rufat Dadachov die Chance zu seinem 13. Saisontreffer. Dadachov traf in seinem letzten Spiel für Schalkes U23 in der 23. Minute zum 2:0.Mönchengladbachs U23 nahm Fahrt auf, Oscar Luigi Fraulo traf mit seinem Fernschuss aber nur die Latte.

Die Schalker planierten sich den Weg zum gelungenen Saisonabschluss in aller Ruhe, und der nächste erfolgreiche Vorstoß folgte noch vor der Halbzeit. Im Mönchengladbacher Strafraum hatte Marouane Balouk alle Freiheiten, verwandelte das Zuspiel sicher zur 3:0-Führung nach 39 Minuten. Die glatte Führung zur Pause sollte aber nicht halten, weil Semir Telalovic die Gäste mit seinem Treffer zum 1:3 doch noch zählbar im Spiel anmeldete (43.).

Tag der offenen Tür zwischen Schalke und Mönchengladbach

Direkt nach Wiederanpfiff gab Niklas Castelle mit seinem Schuss knapp neben das Gladbacher Tor die königsblaue Richtung für die zweiten 45 Minuten vor. Aber direkt im Anschluss war Telalovic nicht aufzuhalten und schoss flach zum 2:3 ein, nicht mal eine Minute war rum in der zweiten Halbzeit.

Beide Tore blieben offen an diesem letzten Spieltag, in der 51. Minute nutzte das Niklas Castelle zum 4:2 für Schalke, für Gladbach zum dritten Mal an diesem Tag acht Minuten später Telalovic mit dem 3:4 aus Gäste-Sicht. Sidi Sane köpfte dann wieder nur drei Minuten später eine Flanke von Joey Müller zum Schalker 5:3 ein. Niklas Castelle hatte Schalkes sechsten Treffer auf dem Fuß, traf aber nur den Außenpfosten.

Acht Treffer, die waren für beide Teams immer noch nicht genug, es ging auf beiden Seiten weiter vorwärts. In der 80. Minute verkürzte Gladbachs Oguzhan Büyükarslan noch einmal auf 4:5, und Kushrim Assalari glich aus zum 5:5 (84.). Ein Torspektakel war es ja längst.

Tore: 1:0 Cisse (9.), 2:0 Dadachov (23./HE), 3:0 Balouk (39.), 3:1 Telalovic (43.), 3:2 Telalovic (46.), 4:2 Castelle (51.), 4:3 Telalovic (59.), 5:3 Sane (62.), 5:4 Büyükarslan (80.), 5:5 Assalari (84.).

Schalke U23: Yusufu; Schell, Müller, Kyerewaa (71. Bolufe), Dadashov, Castelle, Albutat, Balouk, Sane, Boboy, Cisse (79. Mfundu).

