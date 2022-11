Ivan rutscht weg − und trifft in Gladbach für Schalkes U23

Mönchengladbach. Andreas Ivan hat der Schalke-Reserve im Duell mit Gladbachs U23 einen Punkt gesichert. Beim 1:1 standen zwei junge Profis in der S04-Startelf.

Beim Regionalliga-Auswärtsspiel gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach erkämpfte sich die Reserve des FC Schalke 04 nach schnellem Gegentor-Dämpfer noch ein 1:1.

Im Duell der Talentschuppen setzte Schalkes Trainer Jakob Fimpel mit Torwart Justin Heekeren und Offensivmann Sidi Sané, der beim 0:2 gegen den FC Bayern München sein Bundesliga-Debüt im Dress der Königsblauen gefeiert hatte, zwei junge Profis ein. Kerim Çalhanoğlu, der zuletzt im Topspiel gegen Alemannia Aachen (0:0) noch in der Startelf gestanden hatte, war diesmal nicht dabei.

S04-Ballverlust führt zu Gegentreffer

Das Duell der Profi-Nachwuchsteams startete direkt mit Dampf und brachte die frühe Führung für die Fohlen. Nach einem S04-Ballverlust im Mittelfeld schaltete Mönchengladbach schnell um und kam durch Conor Noß, der Heekeren aus kurzer Distanz keine Chance ließ, zum 1:0 (5.).

Die Schalker mühten sich sofort um den Ausgleich. Sidi Sané war bei einer scharfen Hereingabe von Andreas Ivan zu überrascht, so dass der Ball knapp am Borussia-Tor vorbeizischte (15.). Auf Vorlage von Ivan schoss kurz darauf Tim Albutat auf den Kasten, scheiterte aber an Keeper Jan Jakob Oschowsky, der in den letzten beiden Partien vor der WM-Pause noch bei den Mönchengladbacher Profis gegen den VfL Bochum (1:2) und Borussia Dortmund (4:2) zum Einsatz gekommen war. Auf der anderen Seite parierte Justin Heekeren einen Kopfball von Borussias Semir Telalovic sicher (34.).

Schalke-Torwart Heekeren verhindert 0:2

Nach dem Seitenwechsel setzte Schalke direkt ein Ausrufezeichen durch Andreas Ivan. Den Freistoß des S04-Offensivmanns kratzte Olschowsky so gerade noch aus dem Torwinkel (47.). Justin Heekeren war ebenfalls auf dem Posten und vereitelte mit einer Glanztat gegen Steffen Meuer den zweiten Gegentreffer (59.). Auf Vorarbeit von Niklas Castelle gelang Andreas Ivan quasi im Gegenzug der Ausgleich für Schalkes U23 (60.). Ivan rutschte bei seinem Schuss weg und blieb jubelnd auf dem Rücken liegen.

Beide Teams hatten anschließend noch weitere Szenen, um die Partie zu entscheiden. In der 70. Minute kratzte Schalkes Joey Müller einen Schuss von der S04-Torlinie. Soichiro Kozuki traf kurze Zeit später nur das Außennetz des Borussia-Tores, so dass es bei der Punkteteilung blieb.

Schalke: Heekeren – Kyerewaa, Schell, Boboy, Müller – Kozuki (87. Tchadjobo), Albutat, Bokake, Ivan (90. Balouk) – Castelle (86. Flotho), Sané (69. Kurt).

Tore: 1:0 (5.) Naß, 1:1 (60.) Ivan.

Zuschauer: 576.

