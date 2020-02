Jetzt ist auf Schalke Trainer David Wagner gefragt

Nach so einem Spiel weißt du als Spieler nicht genau, was dich erwartet. Es gab schon Profis, die nach einer derart deftigen Pleite auf kürzestem Weg in die Katakomben flüchteten, um sich den Kontakt mit wütenden Fans zu ersparen. Die Spieler des FC Schalke 04 stellten sich am Samstagabend, geknickt gingen sie der Nordkurve entgegen.

Dort geschah Bemerkenswertes. “Scheißegal”-Gesänge schallten ihnen entgegen. Sie hatten gerade 0:5 gegen RB Leipzig verloren, wurden aber nicht davongejagt. Das ist die nachwirkende Konsequenz aus der ersten Saisonhälfte, weil nach der gruseligen Saison 2018/2019 seit Sommer ein neuer Geist herrschte, auch ein anderer Fußball gespielt wurde.

Genau diese Art von Fußball aber, energiegeladen und erfrischend, ist seit Wochen nicht mehr zu besichtigen. Die Fakten sind ernüchternd: nur ein Sieg in den vergangenen acht Bundesligaspielen, nur ein Tor in den vergangenen fünf Bundesligaspielen.

Man kann allerdings nicht behaupten, der Schwung aus der Hinrunde sei in der Winterpause verloren gegangen. Denn aus dieser Pause kam Schalke mit einem 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Auch das Pokalspiel gegen Hertha BSC hätte Schalke Auftrieb geben können, ein 3:2 nach 0:2-Rückstand muss doch Selbstvertrauen erzeugen. Aber auch das fehlt den Schalkern aktuell. Sie brachten es gerade mal auf drei unbefriedigende Unentschieden gegen Teams aus der unteren Tabellenregion, und gegen zwei Titelanwärter gingen sie jeweils chancenlos unter: Nach dem 0:5 bei den Bayern nun ein 0:5 zu Hause gegen Leipzig - ernüchternd.

Wichtige Spieler fielen verletzt aus, mittlerweile sind zu viele außer Form. Noch steht Schalke auf Platz sechs, aber der Aufwärtstrend aus der Hinrunde ist gestoppt. Jetzt ist vor allem auch Trainer David Wagner gefragt. Jetzt muss er beweisen, dass er dieses Team nicht nur hochmotiviert in eine Saison schicken, sondern auch aus einer Ergebniskrise herausführen kann.