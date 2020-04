Kabak wieder auf Schalke – Caligiuri heiß aufs Derby

Abwehrspieler Ozan Kabak ist nach seiner Ende Februar erlittenen schweren Lendenwirbelverletzung wieder nach Schalke zurückgekehrt. Der türkische Nationalspieler hielt sich zuletzt zur Reha in seiner Heimat auf, dort lief die Rekonvaleszenz aber besser als gedacht. Eigentlich war für Kabak, der sich beim Schalker Spiel in Köln so schwer verletzt hatte, das Saison-Aus befürchtet worden.

Mascarell hofft auf ein Comeback Ende Mai

„Ozans Heilungsprozess läuft gut, er ist hier vor Ort wieder im Lauftraining“, berichtete am Mittwoch Schalkes Lizenzspieler-Koordinator Sascha Riether. Beim Joggen habe Kabak keine Probleme mehr. Riether nannte Kabak in einem Atemzug mit Omar Mascarell, dessen Genesung nach dessen schwerer Adduktoren-Verletzung ebenfalls „besser als gedacht“ verläuft. Mascarell will im Mai wieder das Training mit der Mannschaft aufnehmen und hofft, dass er bei einer Fortsetzung der Bundesliga-Saison eventuell ab Ende Mai wieder spielen kann.

Caligiuri: „Ich habe doch gesagt, dass ich beim Derby wieder dabei bin“

Damit lichtet sich Schalkes Lazarett, das im Februar noch so sehr gefüllt war: Suat Serdar, Daniel Caligiuri und Salif Sané sind beim Training der Schalker Mannschaft, das derzeit in Kleingruppen und ohne Körper-Kontakt durchgeführt wird, wieder voll belastbar. Daniel Caligiuri steckt schon wieder voller Tatendrang - Sascha Riether berichtet von einem Dialog mit dem Mittelfeldspieler: „Sascha, ich habe dir doch gesagt, dass ich beim Derby wieder dabei bin.“ Wenn das Derby in Dortmund wie vorgesehen im März stattgefunden hätte, hätte es Caligiuri verpasst...

In welcher Verfassung die lange verletzten Spieler wieder sein können, muss man indes abwarten - besonders bei Salif Sané, der sich ja bereits Anfang November verletzt hatte. Nach einer so langen Pause die Form zu finden, „ist schwer“, räumt Riether ein: „Aber Salif ist hochmotiviert, und bei ihm geht alles immer schneller.“ Für die Mitspieler sei es extrem wichtig, dass ein so erfahrener Mann wie Sané wieder dabei sei.

Stambouli muss noch kürzer treten

Noch nicht soweit ist Benjamin Stambouli, der erneut einen kleinen Rückschlag verkraften musste. Zwar ist der gebrochene Fußwurzelknochen wieder verheilt, aber dafür machte dem Franzosen zuletzt eine Entzündung auf der anderen Seite des Fußes zu schaffen. Stambouli soll jedoch in Kürze wieder das Lauftraining aufnehmen können.