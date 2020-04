Kein Gehaltsverzicht: Farfan fügt ganzer Branche Schaden zu

Man könnte nun sagen, dass Jefferson Farfan seinen Kollegen einen Bärendienst erwiesen hat. Denn dass den übrigen Fußballprofis Schaden zugefügt wird, ist durch die Entgleisung des 35 Jahre alten Peruaners gesichert, der bei Schalke 04 ein Publikumsliebling war und seit drei Jahren bei Lok Moskau in Russland spielt. In diesen Zeiten wird bei öffentlich formulierten Aussagen viel zu selten differenziert, sondern stattdessen immer wieder pauschalisiert. Ex-Schalke-Star Farfan fördert mit seiner drastischen Erklärung, infolge der Corona-Krise keineswegs auf 40 Prozent seines Gehalts verzichten zu wollen, sogar noch die pauschalisierende Einschätzung: Fußballprofis sind oft genug geizig.

Zum Glück gibt es in der Branche genügend Gegenbeispiele, auf die nicht oft genug hingewiesen werden kann. Auch in den letzten der 36 deutschen Klubs in der 1. und 2. Bundesliga begreifen die Profis inzwischen, dass auch sie in Form von teilweisem Gehaltsverzicht zum Wohle ihrer durch die Corona-Pandemie teils stark in Mitleidenschaft gezogenen Arbeitgeber beitragen können. Wie in vielen anderen wirtschaftlichen Zweigen geht es um Arbeitsplätze, um Existenzen, die hinter jeder einzelnen Anstellung stehen.

Goretzka, Kimmich und Reus sind die positiven Erscheinungen in der Corona-Krise

Dass darüber hinaus Spieler wie Leon Goretzka und Joshua Kimmich oder auch BVB-Star Marco Reus Initiativen ins Leben rufen, mit denen karikative Organisationen beziehungsweise im Fall von Borussia Dortmunds Kapitän die lokale Wirtschaft unterstützt werden sollen, zeigt das Verantwortungsgefühl dieser Spieler. Ein Empfinden, das Jefferson Farfan offenbar vollständig abhandengekommen ist. Seine Äußerungen sind unanständig und beschämend.

Um eins vorweg zu sagen: Natürlich dürfen nicht fußballspielende Großverdiener allein zurate gezogen werden, wenn es darum geht, durch persönlichen Verzicht Solidarität zu demonstrieren. Bevor der Sportartikelhersteller Adidas von einer Welle der Empörung überrollt wurde, weil er Mieten für seine Ladenlokale nicht mehr bezahlen wollte (und diese Entscheidung wie ein geprügelter Hund rückgängig machen musste), war von Gehaltsverzichten der Chef-Etage nichts zu hören. Fußball-Stars zählen bei den besten Klubs zu den größten Profiteuren des überhitzten Profigeschäfts. Sie daran zu erinnern, dass auch Platzwarte, Reinigungskräfte und Bratwurstverkäufer ihre Vereinskollegen mit ungleich niedrigeren Einkünften sind, ist allerdings durchaus legitim.

Farfan zieht alle Profi-Kollegen in Mitleidenschaft

Das wird sich auch Lok Moskau gedacht haben, als der russische Traditionsklub seine Angestellten aufforderte, auf 40 Prozent des zustehenden Gehalts zu verzichten. Dass Farfan die Mitteilung des Klubs zerrissen und sich öffentlich auch noch in unflätiger Weise darüber lustig geäußert hat, bedient nun alle Vorurteile. Zum Leidwesen der Kollegen, die Besseres im Sinn haben.

Während seiner Zeit auf Schalke hat sich Farfan tadellos verhalten. Mit dieser Entgleisung nun aber knüpft er wieder an jene Eskapaden an, die ihm vor dem Wechsel ins Ruhrgebiet einen schlechten Ruf eingebracht hatten. Denn beste Absichten – und die sind ja auch eine Voraussetzung für einen Bärendienst – hatte der durch den Fußball privilegierte Großverdiener nur für einen: für sich selbst.