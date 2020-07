Kein neuer Corona-Fall: Schalkes U23 nimmt das Training auf

Gelsenkirchen. Schalke hat die U23 erneut auf Covid-19 getestet: Es traten keine weiteren Fälle einer Infektion auf. Die U23 kann jetzt das Training aufnehmen.

Von Entwarnung zu sprechen, verbietet sich in diesen Zeiten der Pandemie. Aber bei Schalkes U23 darf in Sachen Corona zunächst aufgeatmet werden: Bei einer weiteren Testreihe sind keine neuen positiven Fälle einer Infektion mit Covid-19 aufgetreten, so dass die Mannschaft von Trainer Torsten Fröhling an diesem Mittwoch den regulären Trainingsbetrieb aufnehmen kann.

In der vergangenen Woche hatte es im Kreis der Schalker U23 insgesamt drei positive Covid-19-Befunde ergeben. Diese betroffenen Personen verbleiben bis auf Weiteres zunächst in häuslicher Quarantäne. Der übrige Kader startet jetzt in die Saisonvorbereitung und wird am kommenden Samstag auch das erste Testspiel absolvieren. Dies findet bei der SpVgg Vreden statt (Samstag, 1. August, 15 Uhr).

Schalke testet weiter auf Covid-19

Schalke betont, dass die U23 auch weiterhin Covid-19-Tests absolvieren wird. „Dies dient der Sicherheit aller Beteiligten“, heißt es in einer Mitteilung auf der Homepage: „Außerdem achtet der Verein selbstverständlich auf die strikte Einhaltung aller Hygienevorschriften.“ Auch der komplette Kader der Profimannschaft wird zunächst auf Covid-19 getestet, wenn Spieler und Trainer zum Ende dieser Woche aus dem Urlaub zurückkehren. (MH)