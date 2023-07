Nachruf Klaus Täuber - was den Boxer so besonders auf Schalke machte

Gelsenkirchen. Klaus Täuber ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Der Boxer ist eine Schalke-Legende. Wegen seiner Tore. Wegen seiner Leidenschaft. Ein Nachruf.

Die achtziger Jahre waren keine guten Zeiten für den Bundesligafußball – und erst recht keine für Schalke 04. In den Profiligen liefen den Klubs die Zuschauer weg, die Stimmung in oft schäbig wirkenden Stadien wurden von Rockern dominiert. Und Schalke musste in dem Jahrzehnt drei Mal in die Zweite Liga.