1. FC Köln Köln will Schalke-Leihgabe Mark Uth halten: "Gute Argumente"

Köln. Zwei Tore, zwei Vorlagen: Mark Uth überzeugt in Köln. FC-Sportchef Heldt glaubt, dass der Angreifer auch über den Sommer hinaus bleiben könnte.

Der 1. FC Köln kann auf einen Verbleib von Stürmer Mark Uth hoffen. Sportchef Horst Heldt würde die Leihgabe des FC Schalke 04 gerne länger in der Domstadt halten.

Wenn die Geißböcke den Klassenerhalt schaffen, dann so Heldt, „haben wir – glaube ich – gute Argumente ihn zu halten“, sagte er im Talk-Format „Loss mer schwade“.

Mark Uth hat bei Schalke 04 noch Vertrag bis 2022

Mit zwei Assists und zwei Toren in seinen ersten vier Spielen für die Rheinländer ist der Ex-Nationalspieler stark in die Rückrunde gestartet.

Uth steht bei Schalke noch bis 2022 unter Vertrag und ist noch bis Saisonende nach Köln ausgeliehen. In Gelsenkirchen war er aber nur an drei Toren in 28 Spielen beteiligt.