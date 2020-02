 Konstellation Neuer/Nübel für Experte Hamann undenkbar 

Der ehemalige Nationalspieler Ditmar Hamann bezieht in der Personalie Alexander Nübel, der Schalke 04 nach der Saison ablösefrei Richtung FC Bayern München verlässt, deutlich Stellung. Als Experte des Pay-TV-Senders Sky sagt Hamann: „Ich halte es für ausgeschlossen, dass nach dem Ende der Transferperiode im Sommer Alexander Nübel Spieler des FC Bayern sein wird.“ Die Begründung schiebt er gleich hinterher: „Du kannst nicht mit dem besten deutschen Torwart und dem zweit,- dritt,- oder viertbesten Torwart – oder der Nachwuchs-Hoffnung – in die neue Saison gehen.“

Hamann skizziert: „Ich glaube nicht, ob das Hansi Flick ist oder wer auch immer Trainer ist, ein Interesse daran haben wird, einen Neuer und einen Nübel im Kader zu haben, weil du nämlich beim ersten Fehler von Manuel Neuer diese Diskussion gar nicht mehr wegbekommst.“ Der ehemalige Liverpool-Star ergänzt: „Da machst du ein Fass auf, da kriegst du keine Ruhe mehr in den Verein.“

Spannend: Platzhirsch Manuel Neuer (l.) und Herausforderer Alex Nübel. Foto: Arne Dedert / dpa

Der Vertrag von Nationaltorwart Manuel Neuer läuft bei den Bayern noch ein Jahr. Hamann sieht die einzige Möglichkeit zur Problemlösung darin, „dass Neuer nicht verlängert und dass du nächstes Jahr in die Saison gehst und sagst: Der Bessere hält“. Und was wäre bei einer vorzeitigen Vertragsverlängerung mit Neuer? „Sollte er seinen Vertrag verlängern, halte ich es für nahezu ausgeschlossen, dass Nübel am 31. August – oder wann die Transferperiode schließt – Bayern-Spieler ist. Und dann kannst du einem Alex Nübel nicht verkaufen: Du sitzt jetzt erst einmal auf der Bank, und der andere Torwart hat noch drei Jahre Vertrag. Ich kann mir das nicht vorstellen“, sagt Hamann.

Jens Lehmann, früherer Schalker Profi, bezog ebenfalls bei Sky zur Nübel/Neuer-Thematik Stellung. „Ich war früher sowohl Leidtragender als auch Profiteur von einem extremen Konkurrenzkampf. Und deswegen würde ich sagen: Für Bayern ist es eine Super-Konstellation, wenn beide Torleute hier sind.“

Lehmann plädiert für Konkurrenz

Lehmann skizziert: „Manuel Neuer braucht Konkurrenz, damit er besser wird. Und Alex Nübel ist der einzige Leidtragende. Wenn der Manuel entscheidet zu bleiben, wird Nübel wahrscheinlich nicht spielen. Und er ist jung. Das heißt: Er muss spielen, um die ganzen Fehler zu machen, um das Top-Top-Top-Niveau zu erreichen. Wenn er es nicht macht, wird er es nie erreichen.“ Allerdings gibt es auch positive Experten-Stimmen, die Schalkes Schlussmann in dessen Entscheidung, künftig für die Bayern zu spielen, bestärken. RB Leipzigs Torwart Peter Gulacsi hat Verständnis für den Wechsel seines Torwart-Kollegen Alexander Nübel vom Malocherklub zum Rekordmeister.

Nübel, der auch bei RB Leipzig im Gespräch war, könne sich nach Einschätzung von Gulacsi unter Manuel Neuer gut weiterentwickeln. „Alexander Nübel ist ein herausragender, junger Torwart, der selbstverständlich auch noch lernen muss. Das bei Bayern zu machen, ist vielleicht keine schlechte Idee“, sagte Ungarns Nationaltorwart dem SID. Dass es für den jungen Hecht Nübel im Haifischbecken München schwer wird, ist auch Peter Gulacsi bewusst.

Direkter Vergleich im März

„Manuel Neuer ist weiterhin einer der besten Torhüter der Welt. An ihm vorbeizukommen, ist keine einfache Aufgabe. Wenn man jung ist, ist die Spielpraxis ganz wichtig. Aber es gibt noch viele andere Aspekte bei der Entscheidung, die wir nicht kennen“, meinte Gulacsi. Anfang März werden alle Augen auf den direkten Vergleich zwischen Neuer und Nübel gerichtet sein. Dann tritt Bayern im Pokal-Viertelfinale auf Schalke an.