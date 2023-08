Krisenstimmung auf Schalke: Wie Reis und Hechelmann mit dem Gegenwind umgehen

Gelsenkirchen. Schalke 04 steht vor dem Heimspiel am Freitag (18:30 Uhr) gegen Holstein Kiel unter Druck. Thomas Reis und André Hechelmann sind gefordert.

Dass die Stimmungslage des FC Schalke 04 nur Champions League oder Weltuntergang kennt, weiß die Fußball-Republik schon lange. Selten aber wechselte die Stimmung so schnell wie zu Beginn der aktuellen Zweitliga-Saison. In der Sommerpause diskutierten die Fans gar nicht darüber, ob, sondern nur wann Schalke aufsteigt. Nach vier absolvierten Pflichtspielen, in denen Schalke nicht überzeugte und zwei sogar verlor, klingt das ganz anders. Vor dem Heimspiel gegen Holstein Kiel (18.30 Uhr/Sky) am Freitag herrscht Krisenstimmung in Königsblau, Trainer Thomas Reis und Sportdirektor André Hechelmann spüren erstmals Gegenwind.