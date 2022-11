Kuchen-Ärger auf Schalke? Das sagt Fährmanns Berater

Schalke-Reporter Andreas Ernst berichtet über die Neuigkeiten nach der Pressekonferenz des FC Schalke 04 in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Gibt es Ärger in Schalkes Kabine? Sportvorstand Peter Knäbel hat laut Sport Bild Torwart Ralf Fährmann auf ein Kuchen-Problem hingewiesen.

Schlagzeilen wie diese kann der FC Schalke 04 an einem wichtigen Bundesligaspieltag gar nicht gebrauchen. "Kuchen-Ärger in der Schalke-Kabine" titelte Sport Bild am Vormittag der Partie gegen den FSV Mainz 05 (Mittwoch, 20.30 Uhr/Sky). Sportvorstand Peter Knäbel habe Ersatztorwart Ralf Fährmann darauf hingewiesen, dass er es dringend unterlassen soll, vor dem Spiel und während der Pause Kuchen zu essen. Das sei wenig professionell. Fährmann sei verärgert gewesen. Stimmt diese Geschichte?