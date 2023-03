Leon Goretzka schwärmt von Schalke und blickt auf VfL Bochum

Gelsenkirchen. Leon Goretzka verfolgte das Spiel von Schalke 04 gegen Stuttgart im TV und war angetan von der Stimmung. Auch VfL Bochum drückt er die Daumen.

Es war der Tag, auf den ganz Schalke gewartet hatten. Fast vier Monate mussten die Profis, Verantwortliche und Fans des FC Schalke 04 auf das befreiende Gefühl eines Bundesligasieges warten – und nach dem 2:1 (2:0) gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Samstag entluden sich alle Emotionen. Als die Mannschaft nach dem Sieg vor der Nordkurve gefeiert wurde, ging es bei einigen Profis emotional zu, Torwart Ralf Fährmann hatte Tränen in den Augen. Auch ein Ex-Schalker wurde von den Emotionen auf Schalke berührt: Leon Goretzka.

„Das Schalke-Spiel habe ich komplett geguckt“, erklärte Goretzka jüngst im Sport1-Interview. „Es war wieder eine atemberaubende Atmosphäre in der Arena. Was man durch den Fernseher mitbekommen hat, reichte für Gänsehaut.“ Wie es nun weitergeht, gerade vor dem Kellerduell mit dem VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky)? Goretzka drückt Schalke die Daumen: „Ich wünsche ihnen, dass sie jetzt weiter Punkte sammeln.“

Im Zwiespalt mit Schalke und VfL Bochum

Doch ist er in einem Zwiespalt. Fünf Jahre lang trug der 28-Jährige das Trikot des FC Schalke 04. Seine ersten Schritte als Profi erfolgten jedoch im Trikot des VfL Bochum. Und auch auf den Klubs au seiner Geburtsstadt blickt Goretzka: „Beim VfL hoffe ich, dass sie wieder an ihre Heimstärke anknüpfen und vielleicht auch mal auswärts was mitnehmen, sonst wird es trotzdem eng“, sagte Goretzka über seinen Jugendklub.

Viel Grund zur Freude hatte Schalke vor dem Sieg gegen den VfB zuletzt nicht. Obwohl sich die Mannschaft von Trainer Thomas Reis in den vergangenen Partien deutlich stabilisiert hat, fehlte in der Offensive die Durchschlagskraft. Das war gegen die Schwaben anders. Durch Michael Frey und Marius Bülter traf Schalke schon in der ersten Halbzeit zweimal – es waren die ersten beiden S04-Tore in der Rückrunde. „Das war befreiend“, erklärte Mittelfeldspieler Tom Krauß glücklich nach dem Spiel. Schalke steht mit 16 Punkten nach wie vor am Tabellenende, der VfL Bochum rangiert einen Rang davor mit 19 Zählern.

