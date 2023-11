Leon Goretzka über Pfiffe beim BVB: Vielleicht auch wegen Schalke

Dortmund. Leon Goretzka spielte stark beim Spitzenspiel der Bayern gegen Borussia Dortmund. Seine Motivation: die Vergangenheit auf Schalke.

Wenn Leon Goretzka mit dem FC Bayern bei Borussia Dortmund spielt, dann ist die Atmosphäre ohnehin hitzig. Spitzenspiel der Bundesliga, der Rekordmeister hat so manchen Pfiff von der Tribüne zu ertragen. Goretzka selbst steht dann meist noch mehr im Blickpunkt der BVB-Fans – auch wegen seiner Vergangenheit als Profi des FC Schalke 04. Nach dem 4:0-Sieg der Bayern nahm der 28-Jährige Stellung zu den Pfiffen und Rufen der BVB-Fans – die er sehr genoss.

„Die Freude ist groß, vielleicht auch wegen Schalke. Aber auch wegen der Rivalität zwischen Bayern und Dortmund, es ist für mich das geilste Auswärtsspiel. Seit ich bei Bayern bin, habe ich kein Ligaspiel hier verloren. Die Fans machen immer richtig Theater. Unsere hört man nach den Toren immer.“

Goretzka: Haben BVB plattgemacht

Goretzka schien selbst ein bisschen überrascht über die Dominanz der Bayern. „4:0 ist natürlich sehr souverän, fast ein bisschen ungewöhnlich war dieses das Spiel. Wir haben in der zweiten Halbzeit auf Fünferkette umgestellt, hatten wenig den Ball. Aber wir haben die Konter sehr gut ausgespielt und den Gegner plattgemacht.“ Es war ein Aufbäumen, das nach dem peinlichen Pokal-Aus in Saarbrücken so nicht erwartet wurde. „Ein taumelnder Boxer ist immer gefährlich“, sagte Goretzka. So konnte er auch die Wut seines Trainers Thomas Tuchel auf die Sky-Experten Didi Hamann und Lothar Matthäus verstehen. „Wir waren alle ein bisschen gereizt. Wir hatten unter der Woche ein schweres Spiel, uns regt das auf. Ich habe das immer noch nicht verdaut, dass schon ein Titel futsch ist. Das war nicht nur beim Trainer so.“

Die letzte Liga-Niederlage gegen den BVB, der dem Rekordmeister ja zwischenzeitlich zum Rivalen auf Augenhöhe erwachsen war, ist fünf Jahre her. Besonders bitter: Während der BVB sich fragt, ob er seine Fortschritte der vergangenen Wochen grundlegend überschätzt hat, wenden sich die Bayern einem neuen Hauptkonkurrenten zu. Es sehe „aktuell“ nach Bayer Leverkusen aus, sagte Thomas Müller, „sie haben nur einmal Unentschieden gespielt und den Rest gewonnen.“

