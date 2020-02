Gelsenkirchen. Schalke-Trainer David Wagner hat vor dem Pokalspiel gegen Hertha BSC rotiert. Das könnte sich rächen, die Gäste führen 2:0. Der Live-Ticker.

Live! 2:2! Caligiuri und Harit lassen die Arena beben

Eine Frage beantwortete der FC Schalke 04 schon zweieinhalb Stunden vor dem Anpfiff des DFB-Pokal-Achtelfinalspiels gegen Hertha BSC: Den Rasen in der Veltins-Arena wässerten die Königsblauen, um gute Kombinationen möglich zu machen. Beim 0:0 im Bundesligaduell der beiden Teams im Olympiastadion hatte Schalke-Trainer David Wagner noch den seiner Meinung zu trockenen Rasen angemahnt.

Wagner kämpft gegen einen persönlichen Achtelfinal-Fluch. 13-mal nahm er als Spieler oder Trainer an einem nationalen Pokalwettbewerb teil - stets war spätestens in der Rund der letzten 16 Schluss. Als Spieler scheiterte Wagner zum Beispiel mit Mainz an Borussia Mönchengladbach (4:6, Saison 1994/95) - als Trainer erreichte er das Achtelfinale mit Huddersfield Town zweimal - einmal kam das Aus gegen Manchester United (0:2, Saison 2017/18), und beim anderen Mal? „Da haben wir Manchester City ins Wiederholungsspiel gekriegt“, sagte Wagner. Nach einem 0:0 im Heimspiel kam Huddersfield im Etihad Stadium mit 1:5 unter die Räder.

Nun soll es für Wagner mit dem erstmaligen Einzug ins Viertelfinale klappen. Der Spielverlauf ist einfach zu prophezeien. Hertha BSC wird wieder sehr, sehr defensiv beginnen - Schalke bekommt viel Ballbesitz und damit die Spielkontrolle. „Wir müssen weniger fehlerhaft sein als beim 0:0“, sagt Wagner.

Damit das klappt, wirft der Trainer die Rotationsmaschine an. In seiner Startelf gibt es vier Änderungen. Suat Serdar (Sprunggelenksprellung) spielt nicht. Benito Raman, Ozan Kabak und Weston McKennie sitzen erst einmal auf der Bank. Das gilt auch für Jonjoe Kenny nach überstandener Erkrankung. Eine Chance in der Anfangsformation erhalten Jean-Clair Todibo (Innenverteidiger), Nassim Boujellab, Alessandro Schöpf (beide Mittelfeld) und Stürmer Ahmet Kutucu

Eine Rotation hatte Wagner angekündigt - aber entweder für das Berlin-Spiel oder die Bundesligapartie gegen Paderborn am Samstag. Nun ist klar: Am Samstag spielt wieder die Stammmannschaft

So spielt Schalke 04

Nübel - Caligiuri, Todibo, Nastasic, Oczipka - Mascarell - Boujellab, Schöpf - Harit - Gregoritsch, Kutucu.

Das Spiel im Live-Ticker: