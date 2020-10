5:1! Schalke 04 ballert sich den Frust von der Seele

Gelsenkirchen. Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 hat das Testspiel gegen den Zweitligisten SC Paderborn souverän für sich entschieden. S04 gewann 5:1 (3:1).

Erster Sieg für Schalkes neuen Trainer Manuel Baum: Nach dem 0:4 zum Start in der Bundesliga bei RB Leipzig konnte sich der neue Hoffnungsträger der Königsblauen im Testspiel gegen den Zweitligisten SC Paderborn über das erste gemeinschaftliche Erfolgserlebnis mit seiner Mannschaft freuen. Nach holprigem Start kamen die Schalker zu einem 5:1 (3:1)-Sieg über die Ostwestfalen.

Manuel Baum bot mit Torwart Frederik Rönnow und Kilian Ludewig zwei spät verpflichtete Neuzugänge in der Startelf auf. Ludewig agierte auf der rechten Seite der Vierer-Abwehrkette neben Talent Malick Thiaw sowie die Routiniers Matija Nastasic und Bastian Oczipka.

Schalke: Ibisevic und Uth überzeugen im Angriff

Im Sturm setzte Baum auf den Ex-Herthaner Vedad Ibisevic sowie auf den spielfreudigen Mark Uth. Das Duo hinterließ vor allem im ersten Durchgang einen vielversprechenden Eindruck und war dafür verantwortlich, dass Schalke aus dem zwischenzeitlichen Rückstand eine Führung machte.

Die Schalker hatten zu Beginn der Partie die Chance, durch einen Handelfmeter in Führung zu gehen. Nabil Bentaleb legte sich den Ball in der elften Minute zurecht, scheiterte aber mit seinem halbhohen Schuss am Paderborner Keeper Leopold Zingerle.

Kurz darauf schlug es auf der Gegenseite ein. Nach einer Ecke landete der Ball bei Paderborns Kai Pröger, der mit einem satten Schuss das 0:1 erzielte (13.). Die Königsblauen wirkten danach etwas konfus. Kapitän Omar Mascarell hatte Glück, dass sein Fehlpass im Spielaufbau ohne größere Folgen blieb. Die Paderborner konnten das Geschenk nicht nutzen (14.). Auf der Tribüne wurden Unmutsbekundungen einiger S04-Fans („Ihr wollt Bundesligist sein?“) laut.

Schalke 04 dreht nach dem Rückstand auf

Die Schalker bekamen die Partie dann aber unter Kontrolle und taten das, was ein Bundesligist gegen einen klassentieferen Gegner tun muss: Sie schossen Tore. Auf Vorlage von Bentaleb versenkte Mark Uth den Ball in der 21. Minute zum 1:1-Ausgleich im Paderborner Kasten. Einmal auf den Geschmack gekommen legte Uth nach: Sein Dribbling am SCP-Strafraum schloss der einstige Kölner mit einem Flachschuss, der vom Innenpfosten zum 2:1 ins Netz prallte, ab (30.).

Paderborn schnupperte kurz vor dem Pausentee am Ausgleich. Nach einem Ballverlust der Schalker rollte ein Angriff der Gäste auf das S04-Tor zu. Neuzugang Prince Owusu passte im Strafraum auf Pröger, dessen Flachschuss allerdings sichere Beute von Frederik Rönnow wurde (44.). Den Schlusspunkt der ersten Hälfte setzte Vedad Ibisevic. Das Schalker Schlitzohr traf nach Querpass von Benito Raman zum 3:1 (45.).

Zur Halbzeit wechselte Manuel Baum zweimal aus. Für Matija Nastasic rückte Benjamin Stambouli in die Defensive, für Torschütze Ibisevic kam der aus Frankfurt verpflichtete Goncalo Paciencia, der auch prompt mit einem Kopfball für Gefahr sorgte (47.). Mark Uth sammelte auch im zweiten Abschnitt Pluspunkte. Seine gefühlvolle Flanke landete exakt auf dem Kopf des freistehenden Benito Raman, der den Ball über Paderborns Schlussmann ins lange Eck köpfte – 4:1 (56.). Paderborns Antwort: Ein Freistoß von Sven Pröger, der allerdings über Schalkes Tor zischte (62.).

Schalke-Stürmer Uth erzielt drei Tore

Nach einer Phase, in der es die Königsblauen mit der sicheren Führung im Rücken etwas ruhiger angehen ließen, schalteten Oczipka & Co. wieder einen Gang hoch. Binnen weniger Sekunden brannte es gleich zweimal durch Paciencia (76./Torwart wehrt ab) und Uth (77./Schuss im Strafraum zu hoch angesetzt). Kurz darauf zielte der Ex-Hoffenheimer Uth wieder besser: In der 83. Minute netzte er zum dritten Mal im Testspiel ein und stellte auf 5:1. Von den Rängen gab es viel Applaus für die Schalker und für den dreifachen Torschützen sogar vereinzelte „Uuuuuth“-Rufe.

Schalke 04: Rönnow – Ludewig, Thiaw, Nastasic (46. Stambouli), Oczipka (85. Becker) – Mascarell – Skrzybski, Bentaleb (77. Mercan), Raman – Uth (85. Taitague), Ibisevic (46. Paciencia).

Tore: 0:1 Pröger (13.), 1:1 Uth (21.), 2:1 Uth (30.), 3:1 Ibisevic (45.), 4:1 Raman (57.), 5:1 Uth (82.).

Hier gibt es den Live-Ticker zum Nachlesen:

Schalke 04 - SC Paderborn 5:1

15:49 Uhr: Abpfiff!

15:48 Uhr: Fast noch das 6:1 durch Timo Becker. Seinen strammen Schuss hält der Paderborner Torwart.

15:41 Uhr: Und nun klappt es auch! Uth schnürt den Dreierpack. 5:1 Schalke! Die Königsblauen sammeln Selbstvertrauen.

15:34: Schalke ist nah dran am 5:1! Uth vergab eben seinen dritten Treffer. Sein Schuss aus kurzer Distanz flog jedoch über den Paderborner Kasten.

15:25 Uhr: Schalke steht im zweiten Durchgang auch sicherer in der Defensive. Paderborn kommt nicht mehr zu klaren Möglichkeiten. Insgesamt ist es ein Auftritt, der Mut macht.

Überzeugender Auftritt: Schalke-Stürmer Mark Uth (m.) hat gegen Paderborn drei Tore erzielt. Foto: firo

15:13 Uhr: Es läuft heute rund für Schalke und nun trifft auch Benito Raman nach schöner Vorlage des überragenden Uth.

15:01: Anstoß zur 2. Halbzeit! Zwei Wechsel bei den Schalkern: Sturm-Zugang Paciencia ersetzt Torschütze Ibisevic. In der Defensive kommt Stambouli für Nastasic ins Spiel.

14:45 Uhr: Halbzeit!

14:44 Uhr: Schalke belohnt sich noch vor der Pause! 3:1! Dieses Mal darf sich Sturm-Oldie in die Torschützenliste eintragen.

14:35 Uhr: Offensiv sieht es gut aus, was Schalke macht. Skrzybski hatte eben das 3:1 auf dem Fuß, schlug jedoch vor dem Tor ein Luftloch.

14:31 Uhr: Schalke führt 2:1! Ähnliche Entstehung wie beim Ausgleich. Dieses Mal findet Steven Skrzybski Uth zentral vor dem Tor. Der Ex-Nationalspieler macht es noch schönes, geht an zwei Paderborner vorbei und trifft ins linke Eck. Stark gemacht!

14:24 Uhr: Kilian Ludewig macht einen guten Eindruck. Der neue Schalker übt auf der rechten Seite sehr viel Druck aus. Das ist vielversprechend.

14:20 Uhr Aber Schalke reagiert gut und spielt wieder mutig nach vorne. Bentaleb macht seinen Fehler wieder gut und spielt einen scharfen Pass in die Spitze auf Uth, der sich schnell mit dem Ball dreht zum 1:1 trifft.

14:14 Uhr: Und auf der anderen Seite schlägt der Zweitligist zu. 0:1! Kai Pröger hat getroffen.

14:11 Uhr: Elfmeter für Schalke nach einem Paderborner Handspiel: Bentaleb tritt an und vergibt kläglich. Nicht platziert, kein Druck dahinter. Schwach!

14:04 Uhr: Auffällig: Schalke übt sehr viel Druck aus und steht sehr hoch. Der Druck wäre fast mit dem ersten Treffer belohnt worden. Raman verfehlt das Tor nach Uth-Vorlage aus kurzer Distanz aber knapp.

14:02 Uhr: So spielt S04: Rönnow - Ludewig, Thiaw, Nastasic, Oczipka - Mascarell, Bentaleb - Raman, Uth, Skrzybski- Ibisevic.

14:01 Uhr: Das Spiel läuft: Schalke spielt ganz in blau.

13:43 Uhr: Last-Minute-Zugang Kilian Ludewig wird sein S04-Debüt geben. Er steht in der Startelf. Der Rechtsverteidiger war vom FC Barnsley gekommen.

13:37 Uhr: Trainer Manuel Baum muss auf elf Profis verzichten - acht sind mit ihren Nationalmannschaften unterwegs, zwei verletzt (Ralf Fährmann, Suat Serdar), einer krank (Amine Harit).

13:35 Uhr: