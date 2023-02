Live bei uns im Stream: Schalke II empfängt RW Oberhausen

Livestream: Am Sonntag um 14 Uhr treffen RWO-Spieler Christian März (l.) und Schalkes Kerim Calhanoglu (r.) erneut aufeinander. Das Hinspiel ging mit 3:1 an Schalkes U23. Hier können Sie das Rückspiel live und in voller Länge verfolgen.

Gelsenkirchen. Die Regionalliga West live bei uns im Stream: Verfolgen Sie hier das Duell zwischen Schalkes U23 und RW Oberhausen am Sonntag in voller Länge.

Nur ein Punkt trennt die beiden Teams derzeit in der Regionalliga-West: RW Oberhausen steht mit 36 Punkten (Rang fünf) nur knapp vor der U23 des FC Schalke 04 mit 35 Punkten (Rang 8). Am Sonntag um 14 Uhr treffen die beiden Teams dann in Gelsenkirchen aufeinander. Wir übertragen das Duell live und in voller Länge in Kooperation mit Sporttotal!

In der Hinrunde konnten sich die Schalker in Oberhausen mit 3:1 durchsetzen. Das Oberhausener Ausgleichstor in der 14. Minute durch Tanju Özturk reichte nicht aus. Nach drei Schalker Treffern stand das Team von Trainer Mike Terranova ohne Punkte dar.

Auch die Unterstützung der RWO-Fans konnte nicht helfen: Oberhausen verlor das Duell gegen Schalkes U23 mit 1:3. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Im Regionalliga-Jahr 2023 könnte die Oberhausener Bilanz aktuell ausgeglichener kaum sein: Ein Sieg (5:0 gegen Köln II), ein Unentschieden (0:0 gegen Lippstadt) und eine Niederlage (0:2 gegen Rödinghausen) stehen für RWO in der Statistik.

Die Schalker von Trainer Jakob Fimpel konnten in vier Spielen erst einen Sieg einfahren (4:1 gegen Rödinghausen). Gegen Oberhausen soll aus Schalker Sicht nun der nächste Sieg her.

