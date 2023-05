Schalke 04 muss auch beim FC Bayern auf Moritz Jenz verzichten

Gelsenkirchen. Nach zwei Siegen in Folge hat Schalke 04 eine breite Brust. Nun steht aber das schwierige Spiel beim FC Bayern München an. Das sagte Thomas Reis.

So gut wie derzeit war die Stimmung beim FC Schalke 04 schon lange nicht mehr. Zwei Last-Minute-Siege in Serie haben die Königsblauen wieder über den Strich bugsiert, als Tabellen-15. hat Schalke wieder den direkten Klassenerhalt im Blick. Drei Spieltage vor Schluss ist jedoch noch alles offen - und das Restprogramm der Schalker hat es in sich. An diesem Samstag (15.30 Uhr) gastiert S04 beim Spitzenreiter Bayern München. Kurioserweise könnte S04 somit bei einem eigenen Erfolg ausgerechnet Rivale Borussia Dortmund auf dem Weg zur Deutschen Meisterschaft verhelfen.

Zuletzt gab es in München für Schalke aber gar nichts zu holen. Die vergangenen elf Partien zwischen beiden Teams hat der FC Bayern alle gewonnen, der letzte Sieg gelang im DFB-Pokal-Halbfinale 2011 - über zwölf Jahre her. Besonders böse in Erinnerung ist sicherlich noch der erste Spieltag der Saison 2020/21. In München kam Schalke mit 0:8 unter die Räder, am Ende der Saison stieg S04 sang- und klanglos ab. Mit diesen Bilanzen wird sich S04-Trainer Thomas Reis nicht weiter beschäftigen wollen. Reis wird in München erneut auf Innenverteidiger Moritz Jenz verzichten müssen, der schon die vergangenen beiden Spiele verpasst hatte. Das sagte der Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Marius Bülter, der zwischenzeitlich im Training fehlte, steht wieder zur Verfügung. Was Reis sonst noch erzählte, gibt es hier zum Nachlesen.

Schalke-Trainer Thomas Reis: Die Pressekonferenz zum Nachlesen

12:47 Uhr: Das war es von der Pressekonferenz. Alle weiteren Nachrichten gibt es später bei uns.

12:46 Uhr: Ralf Fährmann hat in dieser Woche wieder Bälle gefangen. "Es sah gut aus, er hat die Bälle festgehalten, das ist auch wichtig. Die Adduktorenproblematik beeinträchtigt ihn nicht ganz so sehr. Ich hoffe, dass es weiter so läuft. Er hat noch keine langen Bälle gespielt, ist nicht im Mannschaftstraining. Da muss man schauen, ob es Sinn machen würde."

12:45 Uhr: Sich ins Goldene Buch der Stadt Dortmund eintragen zu dürfen, interessiert Reis derweil nicht. "Wir sind Schalke 04. Wenn anderen Mannschaften durch uns Profit schlagen, dann ist das in Ordnung. Man könnte sich dann aber auch in Dortmund etwas anderes einfallen lassen."

12:43 Uhr: Wie sehen die Gedanken im Sturm aus? Simon Terodde oder Michael Frey? "Simon Terodde hat auch vier Gelbe Karten. Ich mache mir Gedanken wegen den Karten, da könnte man sagen, wir haben mit Micha Frey jemanden. Es könnte sein, dass er von Anfang an spielt. Er hat im Training Gas gegeben und wir wollen in München versuchen, sehr aggressiv zu sein. Er wäre prädestiniert dafür."

12:41 Uhr: Schalke legt seit Wochen eine tolle Mentalität an den Tag. Wie hat Reis es geschafft, in die Köpfe zu kommen? "Das ist ein Gesamtkonstrukt. Das bin ich nicht alleine. Ich habe ein tolles Trainerteam, das sehr hilfreich ist. Die positive Stimmung hat zu Selbstbewusstsein beigetragen, dann werden die Ergebnisse besser. Mindestens 60, 70 Prozent spielen sich im Fußball im Kopf ab. Dann kann man sich in Mainz auch ein schönes Tor herausspielen. Gegen Bremen erstmalig ein Spiel umgebogen, ein paar Mal zu Null gespielt - da wird man eben positiv."

Nicht dabei in München: Schalkes Abwehrchef Moritz Jenz. Foto: Firo

12:39 Uhr: Wie sieht es personell aus? "Marius Bülter hat zwei Tage weniger gemacht, aber er ist voll im Training. Wir müssen schauen, welche Mannschaft am besten geeignet ist. Er spielt eine Rolle in meinen Gedanken." Ansonsten fehlt Moritz Jenz in jedem Fall erneut. "Wir müssen schauen, ob es nächste Woche reicht." Soichiro Kozuki, Justin Heekeren und Ralf Fährmann fallen weiter aus.

12:37 Uhr: Thema ist der Abstiegskampf, die Rechnerei in diesem. Es sind sieben Tore Vorsprung auf den VfL Bochum. Beachtet man das? "Man will ja immer versuchen, wenig Gegentore zu kassieren. Wenn Bayern mal in Führung geht, haben sie auch die Gier, schnell auf ein zweites oder drittes Tor zu gehen. Das hat kaum eine andere Mannschaft. Da muss man hellwach sein. Wir sind noch Punkte vor, dann schauen wir auf das Torverhältnis. Erst einmal sind die Punkte wichtiger. Vielleicht machen die anderen Mannschaften auch nicht alles richtig am Spieltag."

12:36 Uhr: Ist es derzeit ein guter Zeitpunkt, um in München zu spielen? "Im Endeffekt verfolge ich meine Mannschaft. Es ist interessant zu hören, was auf einmal in München möglich ist. Wir wissen, was auf uns zukommt. In München muss man leidensfähig sein, wir werden schon auch hinter dem Ball herrennen müssen. Aber bei Ballgewinn wollen wir die Räume nutzen. Es ist wichtig, dass man seriös ist. Man weiß, dass man eine Gelegenheit hat. Aber man darf sich nicht verrückt machen lassen."

12:35 Uhr: Ist das Spiel beim FC Bayern eine Gratwanderung mit Blick auf die weiteren Spiele vor Saisonende? Fünf Spieler stehen vor einer Gelbsperre, unter anderem Marius Bülter und Rodrigo Zalazar. "Vor ein paar Wochen hat niemand geglaubt, dass in München was machbar ist. Jetzt denkt das jeder. Auch das ist eine Gefahr. Bayern hat eine tolle Qualität. Auch wenn sie zuletzt nicht so ins Rollen gekommen waren. Natürlich haben wir die Gelbsperren im Kopf. Wir wollen ein möglichst gutes Ergebnis erzielen. Die anderen beiden Spiele sind im Schädel drin. Vielleicht spielt jemand nicht, der vorbelastet ist. Das hat dann aber auch taktische Gründe. Wir haben ein hohes Pensum, das wir leisten müssen. In Mainz hatten wir die höchste Laufleistung, das zieht Energie. Mittlerweile sind wir in der Lage, aus mehreren Spielern unsere Aufstellung zu stellen."

12:33 Uhr: Die Schalke-Bilanz in München ist überschaubar. Was macht Reis positiv optimistisch? "Ich denke meine Statistik ist auch nicht so überragend. Wir haben aber in den letzten beiden Spielen auch das gewisse Glück erarbeitet. Wir haben absoluten Respekt vor diesem Gegner. Wenn sie ins Rollen kommen, kann es sehr unangenehm werden. Aber wir haben ein Ziel vor Augen, haben uns in eine gute Position gebracht. Das gilt es zu nutzen."

12:32 Uhr: Nun geht es los.

12:30 Uhr: Noch lässt Thomas Reis auf sich warten.

12 Uhr: Hallo aus Gelsenkirchen. Um 12.30 Uhr spricht Schalke-Trainer Thomas Reis über die anstehende Partie beim FC Bayern München.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04