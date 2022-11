Das sagt Schalke-Trainer Thomas Reis vor dem Mainz-Spiel

Schalke-Reporter Andreas Ernst berichtet über die Neuigkeiten nach der Pressekonferenz des FC Schalke 04 in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Es wird ein weiteres wichtiges Spiel für Schalke 04. So will Trainer Thomas Reis am Mittwoch mit seinem Team gegen Mainz 05 bestehen.

Für den FC Schalke 04 hat die Bundesligapartie gegen den FSV Mainz 05 (Mittwoch, 20.30 Uhr/Sky) Endspielcharakter. Um nicht zu früh den Anschluss in der Tabelle zu verlieren, sollte der Tabellenletzte gewinnen. Denn die dann kommenden drei Gegner sind die Champions-League-Achtelfinalisten Bayern München, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig.

Schalke-Trainer Thomas Reis: "Wir müssen zeigen, dass Bremen keine Eintagsfliege war."

"Es ist mit Sicherheit kein unwichtiges Spiel", sagt Schalkes Trainer Thomas Reis und verbindet das mit der aufmunternden Atmosphäre nach der 1:2-Niederlage in Bremen am Samstagabend. "Man hat eine gute Euphorie entfacht, gerade mit dem Auswärtsauftritt. Deswegen steigen die Ansprüchen. Denen musst und möchtest du gerecht werden, das ist eine Drucksituation. Aber ich finde, das ist positiver Druck. Wir müssen zeigen, dass Bremen keine Eintagsfliege war."

Keine Gedanken an die Konkurrenz

An das auf das Mainz-Spiel folgende Programm oder die Ergebnisse der Mitkonkurrenten mag Reis nicht denken: "Ich tue mich ein bisschen schwer damit. Wir wissen, wie viele Punkte man holen müsste, um am Saisonende eine Chance zu haben, in der Liga zu bleiben. Deshalb musst du dich auf dich konzentrieren - es ist erst einmal nicht wichtig, wie viele Punkte die anderen holen."

News und Hintergründe zu Schalke 04

Schalkes Aufgebot wird sich im Vergleich zum Bremen-Spiel nicht ändern. Nach wie vor fehlen die verletzten Thomas Ouwejan, Marcin Kaminski, Ibrahima Cissé, Sepp van den Berg und Rodrigo Zalazar. Auch Ersatztorwart Ralf Fährmann wird nicht rechtzeitig fit. Zwei Änderungen in der Startformation deuten sich an - für den formschwachen Tobias Mohr könnte Timothée Kolodziejczak sein Debüt feiern. Jordan Larsson rückt wahrscheinlich für den angeschlagenen Marius Bülter in die erste Elf.

