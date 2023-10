Schalke-Trainer Geraerts: Jetzt sind die Spieler gefordert

Gelsenkirchen. Schalke-Trainer Geraerts will Persönlichkeit und Kampfgeist sehen und gibt ein Personalupdate: Die Pressekonferenz zum Nachlesen im Ticker.

Für den FC Schalke 04 steht am Samstag (13 Uhr) das nächste Heimspiel an. Bei den Königsblauen, die unter der Woche im Training prominenten Besuch erhielten, läuft es nicht. Tabellenplatz 16 in der 2. Bundesliga, enttäuschte Fans, wütende Ultras.

Vor der Partie gegen Hannover 96 spricht Trainer Karel Geraerts über die 0:3-Pleite gegen den Karlsruher SC, die Trainingswoche und den kommenden Gegner.

Die Schalke-PK mit Karel Geraerts live im Ticker

13:30 Uhr: Los geht es.

13:32 Uhr: Was will der Trainer auf dem Feld anders sehen? Ein anderes Team, lautet die Antwort von Karel Geraerts. Eine andere Einstellung, einen anderen Spirit.

13:33 Uhr: Die erste Halbzeit gegen den KSC hat für Gesprächsstoff gesorgt. Genau erklären kann sich der Schalke-Coach den Auftritt seines Teams (noch immer) nicht.

13:36 Uhr: "Wenn ein Spieler zu mir sagt, dass er nicht daran glaubt, dann ist es für mich vorbei. Ich will jeden Spieler, jeden in diesem Klub kämpfen sehen."

13:37 Uhr: Nach der KSC-Pleite bekamen die Schalke-Spieler anderthalb Tage frei. "Ich möchte meinen Spielern Zeit und Raum geben, um darüber nachzudenken."

13:39 Uhr: Assan Ouedraogo könnte Ende des Jahres mit der U17 zur Weltmeisterschaft unterwegs sein. Eine Option für den Schalker? "Ich höre immer auf die Spieler und darauf, was sie möchten." Er werde das Gespräch mit ihm suchen, allerdings sei das aktuell nicht seine Priorität.

13:41 Uhr: Sebastian Polter fehlte Anfang der Woche krankheitsbedingt im Training, ist nun aber zurück.

13:42 Uhr: Kenan Karaman ist ebenfalls zurück im Training. Auf die Frage, ob der Stürmer eine Startelf-Garantie habe, sagte Geraerts, dass niemand eine Garantie habe: "Wenn du 0:3 verlierst, hat jeder aus dem Kader eine Chance, am nächsten Spieltag in der Startelf zu stehen."

13:43 Uhr: Die Message der Fans nach der Niederlage in Karlsruhe war deutlich: Sie wollen ihre Mannschaft auf dem Feld kämpfen sehen. "Ich möchte Kämpfer auf dem Feld sehen. Die Mannschaft hat einen Job am Samstag, sie müssen für die Fans spielen."

13:45 Uhr: Lob für Gegner Hannover 96.

Mehr News und Hintergründe zum FC Schalke 04

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04