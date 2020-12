Live! 0:1! Leverkusen führt nach Schalker Eigentor

Gelsenkirchen Schalke trifft auf Bayer Leverkusen. S04-Trainer Baum ändert seine Elf auf vier Positionen. Der Live-Ticker.

Es gab viele legendäre Top-Spiele zwischen Schalke 04 und Bayer 04 Leverkusen - und meist ging es um Plätze im oberen Tabellendrittel, häufig sogar in der Champions League. Das erste Bundesliga-Spiel nach der Eröffnung der Arena im August 2001 bestritten Schalke und Bayer ebenfalls, es endete 3:3, war ein wilder Ritt bis zur letzten Sekunde. Wenn die Teams aber diesmal aufeinandertreffen (Sonntag, 18 Uhr/Sky), erinnert nur wenig an diese alten Zeiten. Die Vorzeichen waren selten klarer.

Schalke mit Minusrekord in 57 Jahren Bundesliga

Auf der einen Seite: Schalke - Tabellenletzter, saisonübergreifend seit 25 Liga-Spielen ohne Sieg. 28 Gegentore nach neun Spielen bedeuten Minusrekord in 57 Jahren Bundesliga. Auf der anderen Seite: Leverkusen - nach neun Spielen noch unbesiegt, stabil in der Leistung, am Donnerstag schon am vorletzten Spieltag der Gruppenphase in die Zwischenrunde der Europa League eingezogen.

„Wir sind vom Anfang der Saison an als eine richtige Mannschaft aufgetreten. Die Spieler wissen genau, wie wir als Mannschaft gegen den Ball, mit dem Ball und in den Umschaltmomenten agieren wollen“, sagt Leverkusens Trainer Peter Bosz. Sätze, von denen Schalkes Trainer Manuel Baum nur träumt. Er ist seit sieben Spielen für Königsblau verantwortlich, mehr als drei Unentschieden sprangen in dieser Zeit aber nicht heraus.

Kilian Ludewig erhält eine Pause

Schalke verzichtet freiwillig auf Nabil Bentaleb und Amine Harit (beide suspendiert), Ahmed Kutucu fehlt wegen einer Covid-19-Erkrankung, Matija Nastasic kurzfristig wegen eines Magen-Darm-Infekts. Verletzt sind Rabbi Matondo, Salif Sané, Gonçalo Paciencia, Ralf Fährmann und Frederik Rönnow. Kilian Ludewig, der zuletzt überfordert wirkte, erhält eine Pause.

Baum musste kreativ werden - seine Startelf änderte er im Vergleich zum 1:4 in Mönchengladbach auf vier Positionen. Für Rönnow, Ludewig, Nastasic und Matthew Hoppe spielen Michael Langer, Bastian Oczipka, Benjamin Stambouli und Nassim Boujellab. Im vierten Jahr ist es für Langer des Bundesliga-Debüt.

So spielt Schalke

Langer - Thiaw, Kabak, Stambouli, Oczipka - Mascarell, Serdar - Boujellab, Uth, Skrzybski - Raman.

