Live! Schalke - Trotz Gelb-Gefahr: Reis setzt auf Bülter

München. FC Bayern München gegen Schalke 04 - das bedeutet: Titelkandidat gegen Abstiegskandidat, Favorit gegen Außenseiter. Der Live-Ticker.

Es ist eigentlich ein ungleiches Duell: Der Titelverteidiger und Tabellenführer FC Bayern München peilt den elften Meistertitel in Folge an - der FC Schalke 04 kämpft als Tabellen-15. gegen den Abstieg (15.30 Uhr/Sky). Die letzten beiden Partien in der Allianz-Arena verloren die Königsblauen mit 0:5 und 0:8. Und doch ist vor dem Duell etwas anders: Die Aussagen der Schalker waren so mutig wie lange nicht mehr.

Hier geht es zum Schalke-Ticker

"Wir wollen beim FC Bayern punkten", sagte zum Beispiel Schalke-Trainer Thomas Reis. Bei der Aufstellung hatte er knifflige Entscheidungen zu treffen. Die wichtigste Frage: Soll er fünf Spielen, denen eine Gelbsperre droht, eine Pause gönnen, damit sie im als wichtiger eingestuften Spiel gegen Eintracht Frankfurt (20. Mai) einsatzfähig sind. Das Signal wäre klar: Frankfurt ist wichtiger als Bayern. Vier von den gelbvorbelasteten Profis spielen nicht - Moritz Jenz ist verletzt, Rodrigo Zalazar, Maya Yoshida und Simon Terodde sitzen auf der Bank. Top-Torjäger Marius Bülter (elf Treffer) spielt. Es gibt drei Änderungen: Jere Uronen, Danny Latza und Michael Frey spielen für Matriciani (verletzt), Terodde und Zalazar (beide Bank).

Bayern-Trainer Thomas Tuchel zeigt Respekt vor den Königsblauen: "Schalke hatte zuletzt sehr emotionale Spiele und Siege. Sie sind sehr giftig, spielen teilweise über den ganzen Platz im Eins-gegen-eins. Sie fahren viele Konter, pressen hoch. Auch bei Standards sind sie gefährlich. Wir wollen dem Spiel aber unseren Stempel aufdrücken." Tuchel setzt auf Thomas Müller, aber nicht auf den Ex-Schalker Leon Goretzka.

So spielen der FC Bayern und Schalke 04

FC Bayern: Sommer - Mazraoui, Pavard, de Ligt, Joao Cancelo - Kimmich - Sané, Musiala, Gnabry, Coman - Müller. Trainer: Tuchel

Schalke 04: Schwolow - Brunner, van den Berg, Kaminski, Uronen - Latza - Krauß, Kral - Karaman, Frey, Bülter. Trainer: Reis

Schiedsrichter: Robert Schröder

