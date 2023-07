Live! Schalke gegen FC Kopenhagen: Testspiel heute im Ticker

Kufstein. Erstes Testspiel für den FC Schalke 04 im Trainingslager. Heute treffen die Königsblauen in Kufstein auf den FC Kopenhagen.

Auf Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 wartet heute der erste Härtetest des Trainingslagers in Österreich. In Kufstein trifft Schalke auf den dänischen Double-Sieger FC Kopenhagen (18 Uhr in Kufstein), am Samstag (18.30 Uhr) kommt der polnische Traditionsklub Gornik Zabrze mit Lukas Podolski nach Mittersill. Wir sind heute live dabei und informieren ab 18 Uhr hier im Live-Ticker über das S04-Spiel gegen Kopenhagen.

Schalke gegen FC Kopenhagen: Das S04-Testspiel heute im Live-Ticker

Bei dieser Partie kommt es für Schalke zu einem Wiedersehen mit Jordan Larsson, der bei seiner Leihe nach Kopenhagen im ersten Halbjahr so eingeschlagen hatte, dass der Offensivspieler jüngst fest beim dänischen Meister und Pokalsieger unterschrieb.

Für Schalke ist es der erste ernstzunehmende Test in der Vorbereitung auf die Saison in der 2. Bundesliga. Zuvor hatte das Reis-Team bereits zwei Spiele gegen Regionalligisten absolviert. Nach einem 3:0 beim SC Spelle-Venhaus gab dann ein eher enttäuschendes 2:2 beim 1. FC Bocholt. Noch nicht dabei ist Rodrigo Zalazar. Der Offensivspieler, bei dem die Zeichen auf einen Wechsel stehen, ist aus gesundheitlichen Gründen zunächst nicht nach Österreich gereist.

