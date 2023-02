Live! Schalke gegen VfL Wolfsburg: Das Spiel heute im Ticker

Gelsenkirchen. Heimspiel für den FC Schalke 04: Heute Abend ist der VfL Wolfsburg in der Arena zu Gast. Ein Sieg muss her. Das S04-Spiel im Live-Ticker.

Der FC Schalke 04 hat zum Auftakt des 20. Spieltags der Fußball-Bundesliga den VfL Wolfsburg zu Gast. Der Tabellenletzte aus Gelsenkirchen kann mit einem Sieg am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) zumindest vorübergehend bis auf zwei Punkte an den Relegationsplatz heranrücken. Die Schalker zeigten in den vergangenen beiden Spielen bei zwei Unentschieden aufsteigende Form. Auf einen Sieg warten sie seit dem 9. November. Wolfsburg will nach den Niederlagen gegen den FC Bayern München und bei Werder Bremen wieder an die Erfolgsserie der vorherigen Wochen anknüpfen.

Schalke gegen VfL Wolfsburg heute live: Das S04-Spiel im Live-Ticker

Nach den zuletzt guten Auftritten ist die Hoffnung auf Schalke zurück. Trainer Thomas Reis setzt auch auf die Unterstützung der Fans. „Die letzten 20 Minuten in Gladbach war es ein Heimspiel für uns. Das war einfach fantastisch“, sagte Reis mit Blick auf die Stimmung im Gästeblock beim 0:0 am vergangenen Samstag bei Borussia Mönchengladbach. „Das kann auch ausschlaggebend sein, wie die Mannschaft dann hier auftritt.“

Sein Trainerkollege Niko Kovac vom VfL Wolfsburg warnt seine Mannschaft vor dem Spiel im Ruhrgebiet. „Wir fahren nach Gelsenkirchen. Und jeder Einzelne weiß - ich habe da selbst häufig genug gespielt: Das wird ein harter Gang, wie immer in der Bundesliga. Schalke 04 ist noch nicht abgeschlagen“, sagte der langjährige Bundesliga-Profi am Donnerstag bei seiner Pressekonferenz zu diesem Spiel

Schalke gegen VfL Wolfsburg: Niko Kovac hat Respekt vor S04-Fans

„Es sind noch einige Spiele zu gehen. Deshalb wird uns da ein harter Kampf erwarten: Mann gegen Mann auf dem ganzen Platz. 60 000 Fans, die Schalke nach vorne peitschen werden.“ Gegen Schalke 04 zu spielen, „ist immer Kampf. Den müssen wir annehmen“. (fs mit dpa)

Zuletzt ließen die Königsblauen zweimal in Folge kein Gegentor zu, trafen aber auch selbst nicht. „Es geht nur Stück für Stück“, meinte Reis, der im Winter selbst lange oder gar vergeblich auf die versprochenen Verstärkungen warten musste. Mit Blick auf die Torflaute der Stürmer um den Zweitliga-Rekordtorjäger Simon Terodde ergänzte er: „Natürlich beschäftigt das einen. Aber man muss trotzdem mutig sein, nicht verkrampfen. Du darfst es einfach nicht aufgeben, es muss einmal der Knoten platzen.“

Schalke: Thomas Reis lässt Einsatz von Rodrigo Zalazar offen

Wer gegen Wolfsburg auf Torejagd gehen wird, ließ Reis offen. Terodde, mit 30 Treffern maßgeblich am Aufstieg beteiligt, war ebenso wie Marius Bülter erst dreimal erfolgreich, Winterzugang Michael Frey bislang keine Verstärkung. Und der genesene Spielmacher Rodrigo Zalazar? Habe „Riesenqualitäten in der Offensive“, meinte der Coach, eine Umstellung könnte aber die defensive Stabilität wieder schwächen.

Setzt Schalke heute auf Rodrigo Zalazar? Trainer Thomas Reis ließ das vor der Partie offen. Foto: firo

