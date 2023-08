Live! Schalke heute bei Eintracht Braunschweig: Der Ticker

Braunschweig. Zweites Duell für Schalke 04 mit Eintracht Braunschweig. Heute geht es erneut zu den Löwen. Das Zweitliga-Spiel gibt es hier im Live-Ticker.

Nur neun Tage nach dem Sieg bei Eintracht Braunschweig im DFB-Pokal (3:1) tritt der FC Schalke 04 heute (13:30 Uhr) erneut bei den Niedersachsen an. Beim Bundesliga-Absteiger wirkt vor dem Ligaspiel bei Eintracht Braunschweig noch das verlorene Testspiel gegen die eigene U23 (2:4) am Dienstag nach. „Es tritt genau das ein, was ich vorher schon gesagt habe: dass das alte Schalke wieder erkennbar ist und sehr viel negativ gesehen wird“, sagte Schalke-Trainer Thomas Reis am Donnerstag.

Eintracht Braunschweig gegen Schalke: Das Spiel heute im Live-Ticker

Wie viele Wechsel er gegenüber des Pokalspiels vornehmen wird, ließ Reis offen. Lediglich die Rückkehr von Thomas Ouwejan auf die linke Abwehrseite sei „definitiv“ vorgesehen.

Klar ist, dass Schalke auf einen angeschlagenen Gegner trifft. Zu den beiden Zweitliga-Niederlagen gegen Kiel und Magdeburg sowie dem Pokal-Aus gegen Schalke 04 kommt noch ein öffentliches Erscheinungsbild hinzu, das die Hoffnung auf eine schnelle sportliche Wende erschwert. Auch die benötigten Verstärkungen für Angriff und Mittelfeld wurden vor dem schnellen Wiedersehen daheim gegen Schalke noch nicht verpflichtet.

Schalke-Zugang Paul Seguin machte im Pokalspiel bei Eintracht Braunschweig positiv auf sich aufmerksam. Foto: firo

Eintracht Braunschweig: Spieler vor Schalke-Spiel angezählt

Trainer Jens Härtel und Sportchef Peter Vollmann kritisierten schon nach dem zweiten Spieltag die Mentalität einiger Spieler. Kapitän Jannis Nikolaou beklagte, das dies öffentlich geschah. Die Notwendigkeit von zwei bis drei weiteren Neuverpflichtungen bestreitet niemand. Aber als Abwehrspieler Brian Behrendt dies ebenfalls vor Journalisten unterstrich („Gerade vorne können wir noch Qualität gebrauchen“), bekam er dafür einen Rüffel von Vollmann („Die Spieler sollen sich auf ihren Job konzentrieren“).

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04