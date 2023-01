Schalke-Coach Reis: "Müssen ein ganz anderes Gesicht zeigen"

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 empfängt am Sonntag den 1. FC Köln. Vor der Partie spricht Trainer Thomas Reis bei der Pressekonferenz. Der Live-Ticker.

Für den FC Schalke 04 wird die Luft in der Bundesliga immer dünner. Nach dem 1:6-Debakel gegen RB Leipzig lecken die Gelsenkirchener die Wunden. Schalke und Trainer Thomas Reis stehen mächtig unter Druck. Wenn es mit dem Klassenerhalt noch was werden soll, müssen endlich wieder Punkte her.

Nächste Gelegenheit dazu gibt es am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN). Dann ist der 1. FC Köln zu Gast. Es ist das 90. Aufeinandertreffen der beiden Klubs. Dass es gegen die sich im Aufwind befindenden Kölner eine schwere Aufgabe wird, weiß nicht nur Thomas Reis.

Die Schalke-PK vor dem Spiel gegen Köln zum Nachlesen:

12:57: Die Pressekonferenz ist beendet

12:51: Reis zu Zalazar-Rückkehr: Allein, wenn wir ihn im Kader haben, dann ist das auch ein Hallo-Wach-Signal auch für das Publikum. Ich bin froh, dass er zurückgekehrt ist. Er ist noch nicht bei 100 Prozent. Ich gehe davon aus, dass er nicht von Anfang an spielt, aber jetzt haben wir qualitativ hochwertige Alternativen auf der Bank.

12:50: Reis: Will auch nicht ausschließen, dass keiner geht. Bis zum 31. ist noch alles möglich

12:47: Reis zu Skarke: Wir haben wir einen schnellen Spieler bekommen und wollen besser in die Tiefe kommen. Wenn Tim im Kopf frei ist und sein Potenzial abruft, kann er dem Gegner weh tun.

12:46: Reis: Will nicht ausschließen, dass noch ein weiterer Spieler kommt.

12:44: Reis: Bin froh, dass bei Leo Greiml alles hält. Sepp van den Berg wird uns noch länger nicht zur Verfügung stehen. Die Probleme beim Fuß bestehen weiterhin. Auch deswegen haben wir Moritz Jenz jetzt noch dazu geholt.

12:43: Reis zu Moritz Jenz: Er hat schon in Stadien gespielt, in denen es zur Sache gehen kann. Er hat ein ordentliches Tempo, kann auch offensiv verteidigen.

12:42: Reis zum öffentlichen Training: Der Flutlichtmast ist ein wichtiges Symbol und ein passender Zeitpunkt für einen Schulterschluss.

12:41: Reis: Unantastbar ist bei mir niemand. Wir haben uns ja jetzt auch verstärkt. Ich versuche tagtäglich das Training zu beurteilen und die besten Spieler aufzustellen.

12:40: Reis zu Kozuki: Jetzt gilt nicht nur Unbekümmertheit, sondern, dass man seinen Mann auch in solchen Spielen steht. Das erwarte ich einfach.

12:40: Reis zur Rotation: Klar machst du dir als Trainer Gedanken und gehst jede Position. Wir versuchen eine Mannschaft zu formen, die am Sonntag Köln was entgegenzusetzen hat. Wenn wir alles abrufen, dann haben wir das Publikum hinter uns. Es könnte sein, dass der ein oder andere neue aufläuft.

12:37: Viele Mannschaften haben eine höhere Qualität. Klar, aber wir müssen Zeichen setzen, wir müssen die entscheidenden Zweikämpfe gewinnen. Das hat mir gefehlt.

12:36: Reis: Ich war enttäuscht, natürlich. Wenn wir alles abgerufen hätten, hätten wir vielleicht mit zwei Toren verloren. Wir haben aber nicht alles abgerufen.

12:35: Reis: Wir haben am Dienstag ein sehr, sehr schwaches Spiel gemacht. Der Druck ist jedem Spieler bewusst. Mit neun Punkten sieht es nicht gerade rosig aus, das ist Fakt. Aber solche Spiele wie gegen Leipzig dürfen nicht mehr stattfinden.

12:32: Reis: War uns schon bewusst, dass die ersten beiden Spiele nicht einfach werden. Gegen Köln wird es ein intensives Spiel, wir wissen, dass Köln sehr gut gespielt hat. Die Erwartungshaltung ist jetzt ein anderes Auftreten. Wir müssen ein ganz anderes Gesicht zeigen.

12:32: Reis zum Personal: Der Kader füllt sich. Krauß hatte eine leichte Blessur an der Lippe, ist wieder dabei. Zalazar steht ebenfalls im Kader. Kral und Ouwejan sind auf einem guten Weg.

12:25 Uhr: In wenigen Minuten beginnt die PK.

12:00 Uhr: Hallo aus Gelsenkrichen. In Kürze beginnt die Pressekonferenz mit Thomas Reis.

