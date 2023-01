Schalke-PK: Thomas Reis hofft auf Transfer von Michael Frey

Schalke-Reporter Robin Haack berichtet über die Neuigkeiten nach dem Training des FC Schalke 04 in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Am Samstag beginnt für Schalke 04 die Mission Klassenerhalt. Es geht zu Eintracht Frankfurt. Trainer Thomas Reis äußerte sich heute bei der PK.

Der FC Schalke 04 startet am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit einem schweren Auswärtsspiel bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt in die zweite Jahreshälfte. Viele Gründe für Optimismus gibt es nicht. Die Verbereitung verlief nicht nach Plan. Kein Testspiel wurde gewonnen, zudem ist das Verletzungspech zurück.

Der Tabellenletzte hat vor dem Spiel in Frankfurt fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Nach dem Trainerwechsel zeigten sich die Königsblauen in den Spielen vor der WM-Pause aber verbessert. „Mir macht die Spielweise unter Thomas Reis Mut“, sagte Torjäger Simon Terodde am Mittwoch. Heute hat sich Thomas Reis zum Jahresauftakt geäußert. Der Schalke-Trainer saß bei der Pressekonferenz der Königsblauen auf dem Podium und sprach auch über einen möglichen Transfer von Stürmer Michael Frey (28), der beim belgischen Erstligisten Royal Antwerpen unter Vertrag steht.

12:52 Uhr: Reis weiter: "Ich erwarte, dass sich die Mannschaft zerreißt. Man muss das Gefühl haben, dass sich die Mannschaft gegen den Abstieg stemmt. Wir wollen diesen Klassenerhalt. Ich möchte den direkten Klassenerhalt. Das ist unser Ziel."

12:51 Uhr: Auf die Frage, ob Schalke bereits Reis-Fußball spiele: "Dafür müssen wir mehr Tore schießen. Das weiß die Mannschaft. Sonst werden wir in der Liga keine Chance haben."

12:48 Uhr: Reis über seine Person: "Ich fühle mich wohl, auch wenn es eine schwierige Situation ist. Ich empfinde Stolz, dass das Umfeld mir das Vertrauen schenkt."

12:47 Uhr: Leo Greiml habe das volle Training absolviert. Reis hofft, dass er der Mannschaft bald helfen kann.

#Reis zu #Zalazar: Ich bin froh, dass er jetzt teilintegriert ist. Wir müssen schauen, dass sein Fuß hält und wir ihn möglichst schnell wieder in den Kader nehmen können. Wann das sein wird, ist schwer zu prognostizieren.#S04 | #S04PK | #SGES04 pic.twitter.com/S91kkxWQyw — FC Schalke 04 (@s04) January 19, 2023

12:45 Uhr: Reis über Zalazar: "Wir müssen schauen, dass sein Fuß hält. Er ist heiß, würde am liebsten jetzt schon nach Frankfurt fahren. Die Hoffnung ist, dass er möglichst früh wieder zum Kader gehören wird. Wann das der Fall sein wird, ist noch nicht genau zu prognostizieren."

12:43 Uhr: Reis über Gegner Eintracht Frankfurt: "Sie sind sehr variabel. Mario Götze lässt sich immer wieder gut in die Räume fallen. Da muss man hellwach sein. Auf den Außenbahnen haben sie viel Tempo. Wir müssen dem Gegner den Spaß am Fußball nehmen, müssen ihnen eng auf den Füßen stehen. Vorne müssen wir die Räume finden und auf das starke Umschaltspiel der Frankfurter achten."

12:41 Uhr: Schalke-Trainer Reis betont, dass der Fokus auch auf Standards lag - sowohl offensiv als auch defensiv.

Heißer Kandidat auf Schalke: Stürmer Michael Frey (r.). Foto: AFP

12:39 Uhr: Reis über Schalke-Kandidat Michael Frey: "Vielleicht kann man ihn irgendwann begrüßen. Er wäre eine Alternative für das Sturmzentrum. Es wäre im Saft, das ist für uns wichtig."

12:37 Uhr: Reis über die Transferaktivitäten: "Ich arbeite mit denen, die auf dem Platz stehen. Ich kann den handelnden Personen, da beziehe ich mich ein, keinen Vorwurf machen. Wir haben mit einigen Spielern gesprochen, sind mit einigen Spielern noch in Kontakt. Es gibt manchmal Gründe, warum es mit Verpflichtungen nicht klappt. Ich konzentriere mich jetzt auf das Team, das da ist."

12:36 Uhr: Reis über die Stimmung: "Die Mannschaft ist noch enger zusammengerückt. Der Kader ist nicht auf Rosen gebettet. Wir müssen aggressiv und ekelhaft sein, um eine Chance zu haben. Qualitativ sind die anderen Teams besser aufgestellt."

12:35 Uhr: Reis: "Wir gehen euphorisch in die Restrunde. Wir haben nichts zu verlieren."

12:33 Uhr: Reis zur Vorbereitung: "Die Ergebnisse haben nicht gepasst, da war mehr drin. Dennoch konnten wir wichtige Erkenntnisse gewinnen. Gegen Werder Bremen habe ich auch gute Dinge gesehen. Wir hatten viele Ballgewinne, einige Torchancen. Der Abschluss, der letzte Pass haben nicht gepasst."

Schalke-Trainer Thomas Reis steht vor einer schweren Aufgabe. Am Samstag geht es zu Eintracht Frankfurt. Foto: firo

12:32 Uhr: Auf der Zehner-Position gibt es laut Reis folgende Optionen, sollte Drexler ausfallen: Andreas Ivan aus der U23, Kenan Karaman als hängende Spitze oder Soichiro Kozuki. "Es liegt an uns, das Beste draus zu machen. Wir werden eine Truppe auf den Platz schicken, die gegen Frankfurt bestehen kann."

12:31 Uhr: Die Schalke-PK beginnt. Bülter, Drexler, Kaminski sind laut Reis fraglich. Bülter sei heute gelaufen. Es bestehe die Möglichkeit, dass er spielt. Drexler habe noch nicht trainieren können.

12:30 Uhr: Für Aufsehen sorgt ein Gerücht um Rouven Schröder. Der im Oktober zurückgetretene Sportdirektor soll vor einem Wechsel zu RB Leipzig stehen. Das berichtet der MDR. Mehr dazu gibt es gleich auf diesem Portal.

12:29 Uhr: Hallo aus Gelsenkirchen. Gleich beginnt hier die Schalke-PK.

