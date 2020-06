Live! Caligiuri trifft vom Punkt - Schalke führt gegen Bayer

Gelsenkirchen. Schalke 04 trifft auf Bayer Leverkusen. Den Königsblauen droht der Negativrekord - 13 Spiele in Folge ohne Sieg. Der Ticker!

Als die Spieler von Schalke 04 und Bayer Leverkusen vor dem Anpfiff die Veltins-Arena betraten, regnete es draußen stark. Die Wolken: grau. So richtig passt dieses Wetter nur zur Gemütslage bei den Königsblauen, denen nach zwölf Bundesliga-Spielen in Folge ohne Sieg ein Minusrekord in der 116-jährigen Klubgeschichte droht. Bayer hingegen reiste gut gelaunt an - als Pokalfinalist und Champions-League-Aspirant.

Schalke-Trainer David Wagner muss auf zehn Spieler verzichten - und alle sind verletzt. Viele Stützen sind darunter, etwa Kapitän Omar Mascarell, Vize-Kapitän Benjamin Stambouli, Innenverteidiger-Riese Salif Sané, Nationalspieler Suat Serdar, Spielmacher Amine Harit und Torjäger Benito Raman. Im Vergleich zum 1:1 beim 1. FC Union Berlin vor einer Woche kehrt immerhin Weston McKennie nach abgesessener Gelb-Sperre ins Aufgebot zurück.

Wagner setzt in der Not auf Spieler aus der Knappenschmiede. U19-Kapitän Can Bozdogan feiert sein Startelf- und Bundesligadebüt. Auch Ahmed Kutucu und Nassim Boujellab spielen von Beginn an. Es ist eine Bubi-Truppe gegen das mit Top-Ensemble der Leverkusener, die angeführt von Nationalspieler Kai Havertz in der Arena antreten. Spieler wie Kevin Volland und Jonathan Tah sitzen sogar nur auf der Bank.

Aufstellung Schalke 04:

Nübel - Kenny, Kabak, Oczipka, Miranda - McKennie, Schöpf - Caligiuri, Bozdogan, Boujellab - Kutucu.

Aufstellung Bayer Leverkusen:

Hradecky - Weiser, S. Bender, Tapsoba, Wendell - Aranguiz, Demirbay, Amiri, Havertz, Diaby, - Alario

Hier geht's zum Live-Ticker: