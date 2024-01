Live! Schalke: Tilmann, Wilmots & Hefer über die S04-Zukunft

Gelsenkirchen Die neue Führungsriege des FC Schalke 04 stellt sich und ihre Ziele in der Pressekonferenz vor.

Das Trainingslager des FC Schalke 04 in Portugal ist beendet – und so langsam wird es für die Königsblauen ernst. Nur noch eine Woche trennt die Gelsenkirchener vom Rückrundenauftakt der 2. Bundesliga gegen den Hamburger SV (20. Januar). Neuzugänge hat Schalke bislang zwar nicht vermeldet, doch neue Gesichter gibt es trotzdem. In der Führungsetage.

Seit Jahresbeginn ist Matthias Tillmann neuer Vorstandsvorsitzender und Marc Wilmots der neue Sportdirektor. Doch was plan das Duo mit Schalke 04? Diese und viele weitere Fragen werden Wilmots und Tillmann heute bei einer Pressekonferenz in der Arena beantworten. Auch der Aufsichtsratsvorsitzende Axel Hefer steht dort als Gesprächspartner bereit.

Um 12 Uhr geht’s los. Wir sind für Euch dabei und tickern die Pressekonferenz live.

12.02 Uhr: Es geht los.

12.03 Uhr: Axel Hefer beginnt. Er freue sich, dass sie als Trio nun vollständig in das Jahr starten. Zu den Aufgaben des Aufsichtsrats betont er, dass dieser Strategie und Richtung vorgeben, den Vorstand auswähle und prüfe, ob die Richtung vom Vorstand auch so eingehalten wird. Sportlich wolle man die Mannschaft Schritt für Schritt verstärken, um in die Bundesliga zurückzukehren. In einigen Bereichen habe man zum Teil auch Rückstände gemacht. Das Ziel sei es, nachhaltig aufzusteigen, eigene Spieler entwickeln und sich in der Bundesliga festzusetzen.

12.07 Uhr: Matthias Tillmann: Er habe sich schon in den vergangenen Wochen und Monaten mit den Strukturen und Prozessen auf Schalke vertraut gemacht, um im Januar schon voll einsteigen zu können. Er wolle nun mit seinem 9-Monats-Plan durchstarten. Dieser umfasse drei Themen: Sport, die Einnahmestruktur des Vereins und die Zusammenarbeit auf der Geschäftsstelle. Mit dem technischen Direktor (André Hechelmann) und dem Sportdirektor (Marc Wilmots) auf einer Ebene habe man zwei Personen, von denen sich eine wirklich nur um den Sport kümmere. Mit Marc Wilmots habe man den Wunschkandidaten verpflichten können.

12.10 Uhr: Die Einnahmestruktur: Durch den Abstieg im Sommer könne der zuvor angestrebte und vorgestellte Sechs-Jahres-Plan nicht gehalten werden. Von den Altlasten der Vergangenheit wolle man sich befreien. Das Budget, welches zu den höchsten in der zweiten Liga gehöre, wollte man halten oder sogar erhöhen, da man das Ziel spätestens in zwei Saisons aufsteigen zu wollen, halten wolle.

12.13 Uhr: Sind wir wie ein moderner Verein aufgestellt? Mit dieser Frage betrachtet der Vorstandsvorsitzende unter anderem auch die Arbeiten auf der Geschäftsstelle.

12.14 Uhr: Marc Wilmots spricht über seine Eindrücke im Trainingslager. „Für mich ist es wichtig ein Team zu machen, in allen Bereichen. Natürlich steckt der Verein in Schwierigkeiten. Wir müssen dringend da herauskommen. Das ist Punkt eins.“ Der Blick geht schon auf das kommende Jahr „Welcher Spieler wird bleiben, was können wir tun.“ Sein Fokus liege aktuell auf der Wintertransferphase: „Wenn die Spieler nicht passen, kommen sie auch nicht zu Schalke, dann lasse ich lieber die jungen Spieler spielen.“

12.17 Uhr: Die erste Frage dreht sich um Gerald Asamoah. Fällt auch die S04-Legende den angesprochenen Strukturveränderungen zum Opfer? Tillmann dazu: „Strukturveränderungen beginnen von oben, aber auch darunter kann es weitergehen. Bevor wir andere Dinge ändern, soll Marc aber erst einmal ankommen. Dann werden wir gemeinsam diskutieren, ob wir Dinge ändern.“ Stand jetzt gäbe es noch keine Updates.

