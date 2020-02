LIVE! Schalke: Todibo rückt in die Startelf - Kabak fehlt

Todibo rückt in Mainz in Schalkes Startelf.

Mainz. Ohne Ozan Kabak geht Schalke 04 ins Bundesliga-Auswärtsspiel bei Mainz 05. Dafür spielt der junge Neuzugang Jean-Clair Todibo. Der Live-Ticker.

Karnevalsstimmung in Mainz: Auf einer großen Bühne begrüßten die Honorationen der Stadt die Besucher des Spiels der Opel-Arena - und nicht wenige davon erschienen verkleidet. Ausgelassen ist die Atmosphäre schon vor dem Fußball-Bundesligaduell zwischen dem FSV Mainz 05 und Schalke 04 (18 Uhr/Sky).

Die Königsblauen hoffen, dass die Stimmung auch um 19.50 Uhr noch sehr gut ist. Denn mit einem Sieg können sie sich in der Tabellenregion festsetzen, die am Saisonende eine Qualifikation für den Europapokal bedeutet. Fünf Punkte Vorsprung hätten sie auf den Tabellensiebten.

Zwei Änderungen in der Schalker Startelf

Schalkes Trainer David Wagner muss aber auf mehrere Spieler verzichten. Die Langzeitverletzten Markus Schubert, Benjamin Stambouli und Salif Sané fehlen ebenso im Aufgebot wie Suat Serdar (Sprunggelenksprellung) und Ozan Kabak (Oberschenkelzerrung). Serdar schmerzt nicht nur die Prellung. Im Spiel bei seinem Ex-Klub wäre er gern dabei gewesen.

Im Vergleich zum enttäuschenden 1:1 gegen das Schlusslicht SC Paderborn gibt es zwei Änderungen in der Startelf: Für Innenverteidiger Kabak rückt Jean-Clair Todibo in die Anfangsformation. Schalke könnte Todibo, die Leihgabe des FC Barcelona, am Saisonende für 25 Millionen Euro fest verpflichten - der Franzose muss aber noch ein paar Mal überragend spielen, um diese Summe zu rechtfertigen.

Schalker Wagner würde sich doppelt über einen Sieg freuen

Für Trainer Wagner ist das Spiel in Mainz etwas ganz Besonderes. Wagner spielte vier Jahre lang für die 05er, von 1991 bis 1995. „Gefühlt bin ich hier zum Profi geworden“, sagte Wagner am Freitag bei einer Pressekonferenz. Die Familie von Wagners Frau kommt aus Mainz, seine Tochter wohnt in der Nachbarstadt Wiesbaden.

Wagner würde sich doppelt über einen Sieg freuen - weil‘s bei seiner „alten Liebe“ Mainz wäre und einen wichtigen Schritt in der Tabelle bedeuten würde.

So spielt Schalke

Nübel - Kenny, Todibo, Nastasic, Oczipka - Mascarell - Schöpf, McKennie - Harit - Gregoritsch, Raman

