LIVE! Schalke-Trainer Baum bringt U23-Stürmer Hoppe

Gelsenkirchen. Ungleiches Duell am Niederrhein: Europa-Überflieger Borussia Mönchengladbach empfängt Schlusslicht FC Schalke 04. Der Live-Ticker!

Am Tag vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel des Schlusslichts FC Schalke 04 beim Champions-League-Überflieger Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr/Sky) verbreiteten viele Schalke-Fans über die sozialen Netzwerke eine ganz spezielle Video-Motivation. Unter dem Motto „GEmeinsam“ machten sie den Profis für diese schier unlösbare Aufgabe Mut - und bei vielen Spielern kam die Botschaft an. Bastian Oczipka und Benjamin Stambouli beispielsweise bedankten sich über Instagram. Doch können die Profis diese Motivation wirklich auf den Rasen des Borussia-Parks bringen?

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Schalke-Trainer Manuel Baum steht vor einer schweren Aufgabe in Gladbach. Foto: firo

Das wird schwer. Schalke wartet seit 24 Bundesliga-Spielen auf einen Sieg - der letzte gelang am 17. Januar eben gegen Mönchengladbach - es war ein 2:0 und Königsblau träumte von der Champions League. Ja, das ist wirklich erst zehn Monate her. Nun aber spielt die Borussia in der Königsklasse - und wie. Am Mittwoch putzte sie den ukrainischen Spitzenklub Schachtjor Donezk mit 4:0 vom Platz. Und nun müssen sich die Gladbacher zum ersten Mal seit den frühen 80er Jahren fragen, ob sie die bisher so schwachen Schalker unterschätzen oder nicht.

Für Schalkes Trainer Manuel Baum ist es das erste Spiel nach dem großen Knall. Am Dienstag hatte Schalke Vedad Ibisevic, Amine Harit und Nabil Bentaleb gefeuert. Der Vertrag mit Ibisevic wurde aufgelöst, Harit und Bentaleb sind vorerst suspendiert. Doch nicht nur das: Wegen Knieverletzungen fehlen Ralf Fährmann, Salif Sané und Gonçalo Paciencia, auch Rabbi Matondo (verletzt) und Ahmed Kutucu (Corona) müssen passen.

So spielt #S04 personell auf jeden Fall, taktisch möglicherweise bei der @borussia - mal sehen, wie die das auf der linken Abwehrseite lösen: Rönnow - Ludewig, Kabak, Nastasic, Thiaw - Mascarell, Serdar - Skrzybski, Uth, Raman - Hoppe. #BMGS04 — Andreas Ernst (@AndiErnst) November 28, 2020

Baum hatte betont, bei der Aufstellung darauf zu achten, dass elf Spieler in der Startelf stehen, die „Herzblut“ zeigen, dazu „Aggressivität, Leidenschaft, Zusammenstehen“. Im Vergleich zur 0:2-Niederlage gegen Wolfsburg vor einer Woche änderte er sein Team auf vier Positionen: Für Benjamin Stambouli, Bastian Oczipka, Amine Harit und Gonçalo Paciencia rücken Ozan Kabak, Benito Raman, Steven Skrzybski und U23-Stürmer Matthew Hoppe ins Team

So spielt Schalke 04

Rönnow - Ludewig, Kabak, Nastasic, Thiaw - Mascarell, Serdar - Raman, Uth, Skrzybski - Hoppe.