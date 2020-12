LIVE! Schalke-Trainer Baum setzt auf Fährmann - Harit verletzt

Augsburg. Klappt es im 27. Versuch? Die seit 26 Bundesliga-Spielen sieglose Elf von Schalke 04 tritt beim FC Augsburg an. Das Spiel im Live-Ticker.

Vor der Verabschiedung am Samstagabend gab es für die Bundesliga-Mannschaft des FC Schalke 04 besondere Grüße. Etwa 50 Mitglieder der Ultras Gelsenkirchen hatten sich vor dem Bus, der die Profis später zum Flughafen brachte, postiert. Es gab für die Spieler einige motivierende Worte. Ob das auch geholfen hat, zeigt sich im Spiel beim FC Augsburg (15.30 Uhr/Sky).

Nach 26 Liga-Spielen in Folge ohne Sieg hoffen die Königsblauen im 27. Versuch auf einen Erfolg - und nötig wäre er, nachdem die Mitkonkurrenten 1. FC Köln, Mainz 05, Arminia Bielefeld und SC Freiburg in den vergangenen Wochen punkteten. Inzwischen hat Schalke bereits sieben Punkte Rückstand zum rettenden Ufer.

Das Spiel in Augsburg ist für mehrere Beteiligte etwas Besonderes. Zum FCA-Team gehören die ehemaligen Schalker Daniel Caligiuri und Michael Gregoritsch. Und bei den Königsblauen hat Trainer Manuel Baum ganz besondere Erinnerungen an die Augsburger. Von Dezember 2016 bis April 2019 war der FCA seine erste Station in der Bundesliga. Und auch mit FCA-Trainer Heiko Herrlich verbindet ihn eine besondere Vergangenheit: Herrlich machte Baum 2011 beim Drittligisten SpVgg Unterhaching zum Co-Trainer. Baum war seinerzeit erst 32 Jahre alt und ein unbekannter Realschullehrer.

Baum verlässt wieder die zuletzt favorisierte Strategie mit einer Viererkette - er setzt auf eine Dreierkette mit Sané, Ozan Kabak und Benjamin Stambouli.

So spielt Schalke in Augsburg

Fährmann - Kabak, Sané, Stambouli - Schöpf, Mascarell, Oczipka - Boujellab, Serdar - Uth - Raman.

Ersatzbank: Langer (Tor), Ludewig, Mendyl, Nastasic, Skrzybski, Thiaw, Mercan, Bozdogan, Hoppe.

