Schalke: Kramer und Schröder über Stuttgart und Deadline Day

Ein langer und stressiger Deadline Day liegt hinter den Verantwortlichen des FC Schalke 04. Feierabend war erst ganz spät am Abend, dann um 23.45 Uhr kam die Bestätigung, dass S04-Topverdiener Amine Harit von der Gehaltsliste verschwindet. Der 25-Jährige kehrt zurück zu Olympique Marseille, vorerst auf Leihbasis, später könnte eine Kaufpflicht greifen.

Während Harit gegangen ist - übrigens ebenso wie Dong-gyeong Lee, der zu Hansa Rostock gewechselt ist -, konnten die Königsblauen am Donnerstag auch noch einen Neuzugang präsentieren. Kenan Karaman stürmt ab sofort für Schalke, der 28-Jährige spielte zuletzt bei Besiktas Istanbul und unterschrieb auf Schalke einen Dreijahresvertrag.

Spielt Karaman schon am Samstag?

Ob Karaman schon am Samstag im Kader stehen wird, wenn die Schalker beim VfB Stuttgart (15.30 Uhr) auf den ersten Saisonsieg hoffen, ist noch unklar, wird aber wohl zu den Fragen gehören, die Trainer Frank Kramer am Freitagvormittag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beantworten wird. Alle weiteren wichtigen Infos zur PK gibt es hier in unserem Live-Ticker.

11:10 Uhr: Das war es von der Pressekonferenz. Vielen Dank fürs Lesen, die weitere Berichterstattung folgt natürlich auf waz.de

11:09 Uhr: Für Kramer spielen die Gerüchte um Reis keine Rolle.

11:07 Uhr: Kramer zu Stuttgart: "Sie haben eine gewisse Stabilität, haben drei Mal Unentschieden gespielt. Sie haben Spieler wie Silas oder Tiago Tomas, die eine gute Geschwindigkeit haben. Sosa ist immer in der Lage, über links anzuschieben, deshalb sind sie etwas linkslastiger. Die Mannschaft kreiert über das Umschaltspiel Chancen. Da müssen wir uns drauf einstellen. Einerseits wollen wir kompakt spielen, wollen aber auch jederzeit aktiv sein. Eine gute Balance ist nötig."

11:06 Uhr: Bei Stuttgart darf Trainer Matarazzo gesperrt nicht auf der Bank sitzen. "Das spielt schon eine kleine Rolle. Falls nicht, könnte man sich als Trainer ja auch auf die Tribüne zurückziehen", sagt Kramer. "Aber wir sollten auf uns schauen."

11:03 Uhr: 21 Abgänge, 14 Neuzugänge. Hat die Aufstiegsmannschaft nicht genug Vertrauen für die Bundesliga bekommen? "Es gibt immer gewisse Zeitpunkte in einem Transferfenster. Es wird wichtig sein, irgendwann runterzufahren und Dinge zu bewerten, die gut oder nicht so gut waren. Dann kann man sagen, was man noch beim nächsten Mal anders machen kann. Wir sind vom Kader überzeugt", sagt Schröder.

11:01 Uhr: Nochmal zu Harit: "Wenn es eine normale Saison wird, dann wird die Kaufpflicht greifen", so Schröder.

10:59 Uhr: Jordan Larsson habe sich in den letzten Wochen sukzessive an die Startelf herangebracht. Er ist eine Option für die Startelf - ebenso wie Tobias Mohr, der nach seinem Infekt zurück ist.

10:57 Uhr: Wie zufrieden ist Kramer bisher mit Maya Yoshida? Wer nimmt den Kaderplatz für Kaminski ein? "Maya hat gegen Union Berlin kein gutes Spiel gemacht, Malick Thiaw auch nicht. Das weiß er auch, dem stellt er sich. Maya ist ein total klarer Typ, der kann der Mannschaft gewisse Stabilität geben. Leo Greiml hat jetzt ein paar Spiele in der U23 gemacht, er ist jetzt in einem gewissen Fitnesszustand." Greiml dürfte wohl mit nach Stuttgart fahren.

10:56 Uhr: Welchen Eindruck haben die Spieler in der Trainingswoche nach dem 1:6 gegen Union gemacht? "Das muss man natürlich erstmal wegstecken. Dann muss sich am dementsprechend im Training präsentieren. Wir haben sehr intensiv trainiert. Wir haben einiges angesprochen, aber der Blick muss nach vorne gehen. Ab Dienstag war der Blick auf Stuttgart, das ist ein wichtiges Spiel. Da wollen wir ein anderes Gesicht zeigen."

10:54 Uhr: Hat Schalkes Mannschaft ausreichend Geschwindigkeit? "Davon sind wir überzeugt", sagt Kramer. "Wir sind total einverstanden, wie es ist. Jetzt müssen wir etwas daraus machen. Wir müssen schnelle Wege zum gegnerischen Tor finden. Das werden wir angehen."

10:54 Uhr: Nun geht es um Thomas Reis. Der VfL-Trainer soll ein Kandidat bei Schalke 04 gewesen zu sein. Schröder will dazu nichts sagen.

10:52 Uhr: Warum haben Polter und Terodde nicht zusammen gespielt bisher? "Sie standen nicht beide zur Verfügung. Dann haben wir uns eingespielt, das Gesamtgefüge muss funktionieren, wir hatten nicht die Möglichkeit, beide so abzustimmen, dass es funktioniert."

10:51 Uhr: Die generelle Personalfrage. Sepp van den Berg steht "voll im Saft" und ist ein Kandidat für die Startelf. "Dafür ist er geholt worden", sagt Kramer. Marcin Kaminski hat sich im privaten Umfeld eine kleine Verletzung zugezogen und steht in Stuttgart nicht zur Verfügung. Alle anderen Spieler sind fit.

10:50 Uhr: Kann Karaman in Stuttgart dabei sein? "Er ist körperlich im Saft. Nichtsdestotrotz muss er erstmal ankommen", sagt Kramer. Karaman trainiert am Freitag das erste Mal mit der Mannschaft.

10:48 Uhr: Ist der Karaman-Transfer ein Misstrauensvotum gegen Polter? "Ich kann die Ausführungen nicht verstehen. Es geht um Schalke und nicht um einzelne Personen. Jeder hat die Chance, sich zu zeigen. Für mich ist das kein Misstrauensvotum, das wissen Polter, Terodde und alle anderen."

10:46 Uhr: Nun geht es um Simon Terodde und die Frage, ob damit Karamans Transfer zusammenhängt. "Garantien zu zehn Toren kriegst du nirgendwo. Es ist wichtig, sich Chancen zu erspielen. Simon war in der Situation, Tore zu schießen. Die Überzeugung lässt nicht nach. Sebastian Polter ist nicht gut in die Saison gekommen, aber er hat letztes Jahr elf Tore geschossen. Wir werden es als Gruppe lösen und der berühmte Knoten wird platzen. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt", so Schröder.

10:44 Uhr: War es eine C-Lösung für Harit mit Marseille? "Der Markt lässt sich nicht beliebig bespielen. Man sieht viele Leihen, Amine hat letztes Jahr sehr gut performt. Trotzdem ist der Markt schwierig - aufgrund des Gehalts. Das ist für viele Vereine zu hoch. Gehalt plus Ablöse, das muss man erstmal stemmen", sagt Schröder.

10:42 Uhr: Wie lief der Deadline Day? Warum wurde es bei Amine Harit so spät? "Ganz konkret kann ich bei der Kaufpflicht nicht werden. Es war bis zum Schluss absolut offen, das muss man ganz klar sagen. Wir haben uns positioniert, dass wir im Sinne des Vereins handeln. Wenn der Transfer für uns nicht abbildbar gewesen wären, hätten wir das nicht gemacht. Wir haben die Überzeugung, dass der Transfer zu einem permanenten Transfer führt. Es sind Parameter dabei, die erfüllt werden müssen und wir sind überzeugt, dass das passiert. Hätten wir das Gefühl nicht bekommen, hätten wir dem nicht zugestimmt und Amine wäre bei uns gewesen. Wir entscheiden, wo die Reise hingeht, haben es spät, aber rechtzeitig entschieden."

10:41 Uhr: Frank Kramer zur Neuverpflichtung Kenan Karaman: "Kenan Karaman bringt eine vernünftige Geschwindigkeit mit. Er hat eine gute Größe, ist ein sehr guter Fußballer, kann mehrere Positionen offensiv abdecken. Das hat er auch international beweisen können. Er hat die Elemente, die wir brauchen, wie Durchsetzungsvermögen." Rouven Schröder ergänzt: "Wir haben uns genügend Gedanken gemacht, warum Kenan Karaman. Wir haben mit Lee und Idrizi zwei Spieler abgegeben. Wir brauchen in der Breite einen starken Kader. Er kann alle Positionen spielen vorne, die Integrationszeit ist kurz. Wir fühlen uns absolut wohl mit der Verpflichtung."

10:40 Uhr: Mit zehn Minuten Verspätung geht es los.

10:30 Uhr: Noch lässt Frank Kramer auf sich warten.

09:50 Uhr: Guten Morgen! Um 10.30 Uhr startet die Pressekonferenz bei Schalke 04.

