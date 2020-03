LIVE! Schalke verpasst Führung, Kimmich trifft für Bayern

Gelsenkirchen. Viele Überraschungen gibt es in der Startelf von Schalke 04 im DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern. Der Live-Ticker.

Es liegt Spannung in der Luft - und vor dem DFB-Pokal-Viertelfinalspiel zwischen Schalke 04 und dem FC Bayern München (Anstoß 20.45 Uhr) liegt das nicht nur an der sportlichen Konstellation. Die Fragen, über die am meisten diskutiert wird: Protestieren die Fans erneut gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp? Gibt es sonstige Beleidigungen, die zu einer Spielunterbrechung oder gar einem Abbruch führen könnten?

Schubert ersetzt Nübel

Doch auch die Aufstellung des FC Schalke 04 sorgt für Diskussionen: Trainer David Wagner tauscht den Torhüter. Ausgerechnet vor dem Spiel gegen dessen neuen Verein verbannt er Alexander Nübel auf die Bank. Markus Schubert kehrt nach überstandener Patellasehnen-Verletzung in die Anfangsformation zurück. Schuberts letztes Pflichtspiel für Schalke war das 0:5 im Bundesligaspiel zwischen Schalke und Bayern. Schubert sah bei zwei Gegentoren nicht gut aus...

Das ist aber nicht die einzige Änderung: Es fehlen nicht nur die verletzten Salif Sané, Benjamin Stambouli, Suat Serdar, Juan Miranda, Omar Mascarell und Daniel Caligiuri, sondern auch Benito Raman und Amine Harit. Torjäger Raman und Spielmacher Harit sind aber nicht verletzt. Sie sitzen auf der Bank.

In der Startelf steht Guido Burgstaller (30), der auch die Kapitänsbinde übernimmt. Für offensive Entlastung sollen zudem Rabbi Matondo und Nassim Boujellab sorgen. Die zuletzt so schwache Abwehr (1:14 Tore aus sechs Bundesligaspielen) soll nun etwas besser stehen - dank einer Fünferkette. Und auf der Bank sitzt noch U19-Kapitän Malick Thiaw - ebenfalls ein Innenverteidiger.

So spielen Schalke und der FC Bayern

Schalke: Schubert - Kenny, Becker, Todibo, Nastasic, Oczipka - McKennie, Schöpf - Boujellab, Matondo - Burgstaller.

Ersatzbank: Nübel (Tor), Raman, Gregoritsch, Kutucu, Harit, Thiaw, Mercan.

FC Bayern: Neuer - Pavard, Kimmich, Alaba, Davies - Thiago, Goretzka - Coutinho, Tolisso, Gnabry - Müller.

Ersatzbank: Ulreich (Tor), Odriozola, Javi Martínez, Cuisance, Arp, Dajaku, Mai, Batista-Meier, Zirkzee