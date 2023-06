Live! Schalke-MV: Stau auf der A2 - 30 Minuten Verspätung

Gelsenkirchen. Schalke lädt ab 11.04 Uhr an diesem Samstag zur Mitgliederversammlung in die Arena ein. Wir tickern die wichtigsten Aussagen und Punkte.

Mitgliederversammlungen auf Schalke liefen in den vergangenen Jahren häufig turbulent ab. Das ist diesmal nicht zu erwarten, wenn der Verein ab 11.04 Uhr seine diesjährige JHV in der Schalker Veltins-Arena abhält. Trotz des erneuten Abstiegs in die 2. Bundesliga ist die Stimmung im Verein und unter den Anhängern positiv sowie harmonisch wie lange nicht, anders als zu Zeiten von Klub-Patriarch Clemens Tönnies.. Zwei Plätze sind an diesem Samstag für den Aufsichtsrat zu vergeben, es gibt aber auch nur zwei Bewerber: Holger Braune und der amtierende Aufsichtsratschef Axel Hefer bewerben sich für zwei freie Plätze im wichtigen Kontrollgremium.

Schön, wieder hier zu sein



Wie die Mitgliederversammlung auf Schalke genau abläuft, können Sie hier bei uns im Live-Ticker verfolgen. Hier finden Sie die wichtigsten Entwicklungen des Tages.

Die Mitgliederversammlung von Schalke im Live-Ticker

11.30 Uhr: Los geht's. "Wir geben nicht auf, bis wir wieder in der Bundesliga sind", sagt der Aufsichtsrats-Vorsitzende Axel Hefer. Sein Aufruf: "Seid sachlich, formuliert klipp und klar, bleibt in der Wortwahl fair."

11.25 Uhr: Das Kremers-Gespräch läuft noch. Wer den "Quatscher" Dirk Oberschulte-Beckmann vermisst: Er ist immer noch wegen einer Verletzung nicht einsatzfähig.

11.21 Uhr: Weiter geht es mit Smalltalk. Seveneick hat sich die Kremers-Zwillinge Erwin und Helmut geschnappt und redet über vergangene Erfolge.

11.14 Uhr: Die Moderatoren Jörg Seveneick und Kai Regnitter überbrücken die Wartezeit mit ein bisschen Smalltalk.

11.12 Uhr: Blicken wir zunächst auf die Tagesordnung: Los geht's mit der Begrüßung, dann folgen Ehrungen. Die Haupttribüne ist ordentlich gefüllt, die Bühne steht unmittelbar davor.

11.09 Uhr: Das erste heiße Gerücht des Tages: Schalke soll einen neuen Hauptsponsor haben: Talanx, eine HDI-Tochter. Ist aber nichts dran.

11 Uhr: Wegen Stau auf der A2 verzögert sich der Start um eine halbe Stunde.

10.30 Uhr: Guten Morgen aus der Veltins-Arena. Um 11.04 Uhr beginnt die Jahreshauptversammlung von Schalke 04.

