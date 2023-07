Im Trainingslager in Mittersill bereiten sich die Profis von Schalke 04 aktuell auf die Saison vor. Mit dabei sind auch unsere Reporter Andreas Ernst und Robin Haack, die im Schalker Mannschaftshotel eine Sonderfolge von „19:04 – der Schalke-Talk“ mit Michael Langer aufgenommen haben. Dabei spricht Langer unter andrem über seine Rolle in der Mannschaft und das Torwart-Team um den derzeit verletzten Stammtorwart Ralf Fährmann. Besonders schwärmt der 38 Jahre alte Österreicher vom Zusammenhalt der Schalker Mannschaft.

Live-Ticker Live! So läuft der Test von Schalke gegen Gornik Zabrze

Mittersill. Zum Abschluss des Trainingslagers in Mittersill trifft Schalke 04 auf den Klub eines Weltmeisters. Das Spiel im Live-Ticker.

Bei ihrem Testspiel im Trainingslager in Mittersill gegen den polnischen Traditionsverein Gornik Zabrze am Samstag (15.30/Stream) könnten Spieler vom Zweitligisten Schalke 04 auch auf einen prominenten Gegenspieler treffen. Weltmeiste Lukas Podolski spielt seit einigen Jahren für den polnischen Klub und denkt offenbar trotz seiner 38 Jahren nicht daran aufzuhören.

Vor dem morgigen Spiel unseres #S04 am Samstag (15.7.) gegen Gornik Zabrze findet kein Training statt - wir sehen alle vor Ort anwesenden Schalker im Mittersiller Stadion spätestens um 15.30 Uhr! #S04HoheTauern 🇦🇹 pic.twitter.com/8tWyQ81KXq — S04 Fanbelange (@s04fanbelange) July 14, 2023

Schalke-Trainer Thomas Reis fördert die interne Konkurrenz

Am Tag vor dem Test hatte Trainer Thomas Reis die Profis zu einem internen Testspiel gebeten. Bei dem qualifizierten Trainingsspiel hatte er eine A- gegen eine B-Elf antreten lassen, also seine derzeitige Startelf gegen die Reserve. In Stein gemeißelt ist das natürlich nicht. Unter anderem Neuzugang Lino Tempelmann hat noch erkennbaren Nachholbedarf, Simon Terodde wiederum tauschte nach der ersten Halbzeit das Team mit Sebastian Polter. Terodde liegt derzeit aber offenbar im Vergleich auf dem Zettel des Trainers leicht vorn. Aber vermutlich stört es Trainer Thomas Reis auch nicht, wenn er im Trainingslager mit solchen Vergleichen die interne Konkurrenz anstachelt. Die A-Elf gewann denn auch nur knapp 1:0.

Schalke gegen Zabrze. Hier geht es zum Live-Ticker

Schalke - Zabrze (folgt)

So stellte Thomas Reis seine Schalker A- und B-Elf auf

Es wird interessant zu sehen, wieviel von der Trainingsspiel-Sortierung im Kader beim Testspiel gegen Zabrze übrigbleibt. Zur Orientierung hier noch einmal die Aufstellungen der "Begegnung" vom Freitag:

A-Elf: Müller (zur Pause kam Heekeren) – Brunner, Cissé (Mitte der zweiten Hälfte kam Boboy), Kaminski, Ouwejan – Schallenberg, Latza – Karaman – Drexler, Terodde (zur Pause mit Polter getauscht), Lasme

B-Elf: Langer (zur Pause kam Treichel) – Talabidi, Greiml, Matriciani, Mohr – Tauer, Idrizi – Ouedraogo (Mitte der zweiten Hälfte kam Tempelmann) – Topp, Polter (zur Pause mit Terodde getauscht), Kozuki

Mehr News und Hintergründe: zu Schalke 04

Der Saisonstart rückt näher

Das Trainingspiel gegen den polnischen Klub stellt dem Abschluss des Traininglagers dar. Das endet am 16. Juli mit der Rückfahrt der Mannschaft nach Gelsenkirchen. Bis zum Saisonstart mit dem Saisoneröffnungsspiel beim HSV (28. Juli, 20.30 Uhr/Sky) sind es dann noch knapp zwei Wochen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04