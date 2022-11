Mit zwei Profis: Schalke kämpft sich zum Punkt gegen Aachen

Gelsenkirchen. Achtungserfolg für die U23 des FC Schalke 04. Gegen den Tabellenzweiten Alemannia Aachen gab es am Freitagabend ein torloses Unentschieden.

Nach dem 8:2-Wirbelsieg am Bocholter Hünting musste sich die U23 des FC Schalke 04 im Spitzenspiel gegen Alemannia Aachen vor 1100 Fans mit einem 0:0 zufrieden geben. In der umkämpften Partie erarbeiteten sich die Gäste zwar ein Plus an Torchancen, scheiterten aber immer wieder an der leidenschaftlich verteidigenden S04-Deckung.

Heekeren und Calhanoglu verstärkten Schalkes Mannschaft

S04-Trainer Jakob Fimpel musste gegen die Alemannia auf seinen Stammspieler Joey Müller (Gelb-Rote Karte) verzichten und sein Team deswegen umbauen. Müllers Platz im defensiven Mittelfeld nahm der zuletzt als Verteidiger eingesetzte Tim Albutat ein. Verthomy Boboy kehrte nach Ablauf seiner Rotsperre wieder in die Startelf zurück. Von den Profis waren Keeper Justin Heekeren und Linksfuß Kerim Çalhanoğlu dabei.

Schon nach 120 Sekunden jubelte der lautstarke Alemannia-Anhang, nachdem Jannik Mause im Anschluss an eine Parade von S04-Torwart Justin Heekeren abgestaubt hatte. Referee Lars Aarts entschied allerdings auf Abseits. Schalke benötigte eine gewisse Zeit, bevor es vor dem Alemannia-Kasten gefährlich wurde. Ein Schuss von Andreas Ivan flog über das Aachener Tor (15.). Zwei Minuten später klärte Aachens Keeper Marcel Johnen vor dem anstürmenden Rufat Dadashov. Schalkes U23 hatte kurz danach Glück, dass Aachens Jannis Held in der 19. Minute nur den Außenpfosten traf.

Dadashov muss in der Kabine bleiben

Kurz vor dem Pausenpfiff wurde es hektisch auf dem Rasen. Nach einem Kopfballduell in Höhe des Mittelkreises blieben ein Aachener und S04-Leitwolf Rufat Dadashov verletzt auf dem Rasen liegen. Schalkes Daniel Kyerewaa bekam das offenbar nicht mit und spielte den Konter zu Ende. Vor dem Alemannia-Kasten kam es zu einer kleinen Rudelbildung und Wortgefechten. Nach mehrminütiger Behandlung konnte Dadashov weitermachen, blieb aber nach dem Pausentee in der Kabine.

Nach Wiederanpfiff verpassten die Alemannen in zwei Kontersituationen die Führung. In der 63. Minute vergab Aachen eine 3:1-Kontersituation überhastet, kurz darauf packte S04-Verteidiger Julius Schell gegen Jannis Held die Grätsche aus und blockte den Schussversuch ab (71.). In der Endphase hatten die S04-Fans den Torschrei auf den Lippen, als der eingewechselte Akbar Tchadjobo nach einem Dribbling nur haarscharf am rechten Pfosten vorbeizielte (85.).

Schalke U23: Heekeren – Kyerewaa, Schell (90.+2 Scheller), Boboy, Çalhanoğlu – Kozuki, Albutat, Bokake (72. Balouk), Ivan – Dadashov (46. Tchadjobo), Castelle (85. Flotho). Zuschauer: 1100.

