Liveblog: Schalke 04 - VfL Bochum: Fanmarsch, Verkehr, Kellerduell – alles rund ums Derby in Gelsenkirchen

Bochum/Gelsenkirchen. Fußball-Feiertag im Ruhrgebiet – nicht nur sportlich steckt viel drin im Spiel zwischen Schalke und Bochum. Wir berichten live aus Gelsenkirchen.

In der Fußball-Bundesliga trifft am Samstagabend (18.30 Uhr/Veltins-Arena Gelsenkirchen) der FC Schalke 04 auf den VfL Bochum.

Das Spiel ist ausverkauft, die Fans fiebern dem Abend entgegen. Rund um die Schalker Arena droht ein Verkehrschaos, die Polizei gibt detaillierte Empfehlungen zur Anreise

In diesem Artikel berichten unsere Reporter live über alles, was rund ums Stadion und natürlich auch auf dem Platz passiert

„Vor uns steht ein Fußballfest“ – so einfach bringt es Peter Knäbel auf den Punkt – und wer, wenn nicht Knäbel, weiß das? Er ist ein Kind des Ruhrgebiets, machte seine ersten Bundesliga-Spiele im Trikot des VfL Bochum und ist heute Sportvorstand des Bundesliga-Aufsteigers FC Schalke 04. Diese beiden Vereine treffen sich am Samstagabend im Bundesliga-Topspiel in der Veltins-Arena. Es ist ein Kellerduell, in dem viel drinsteckt, es sind fast zu viele Geschichten für ein Spiel.

Es wird spannend, auf und neben dem Platz. In diesem Artikel berichten wir ab Samstagnachmittag live.

Schalke 04 gegen VfL Bochum: Für Fans, Spieler und Verantwortliche ein besonderes Spiel

Anstoß: 10. September, 18.30 Uhr

Stadion: Veltins-Arena Gelsenkirchen

Veltins-Arena Gelsenkirchen TV-Übertragung: live auf Sky

Auf dem Rasen natürlich – dafür sorgt alleine die Tabellenkonstellation. Schalke hat nach fünf Spieltagen noch nicht gewonnen, der VfL Bochum noch nicht einmal einen Punkt. Es gibt eine Menge brisanter Personalien, viele Schalker haben eine Bochumer Vergangenheit. Die brisanteste: VfL-Trainer Thomas Reis hat im Sommer mit dem FC Schalke 04 verhandelt, durfte aber nicht wechseln. Er steht ebenso im Fokus wie der Mann, der stattdessen Schalke-Coach wurde, Frank Kramer. Für beide könnte es auch um ihren Job gehen.

Aber auch abseits des Rasens wird es spannend. Beide Fanlager fiebern dem Tag entgegen. Auch wenn es für Schalke nicht das „große“ Derby gegen den BVB ist, herrscht eine Rivalität. Seit 2010 trafen die beiden Vereine nicht mehr aufeinander, sind aktuell aber auf Augenhöhe. Schalkes Fans wollen aus Buer in einem Fanmarsch zur Arena ziehen.

Im Derby auf Schalke geht es auch um die Zukunft von Bochums Trainer Thomas Reis. Foto: David Inderlied / dpa

Die VfL-Fans hatten in den vergangenen zwei Jahren mit Zweitliga-Meisterschaft und Aufstieg sowie Siegen über Bayern München und bei Borussia Dortmund viel zu feiern, nun soll ein Derbysieg den schwachen Saisonstart übertünchen.

FC Schalke 04 gegen VfL Bochum – unsere Artikel zum Derby

Rund um die Schalker Arena droht ein Verkehrschaos

Die Ultras Gelsenkirchen, die größte der Schalker Ultra-Gruppierungen, haben zu einem Fanmarsch zum Stadion aufgerufen. Von der Domplatte in Buer wollen bis zu 5000 Fans ab 16 Uhr gemeinsam zum Stadion gehen. Das könnte sowohl den Autoverkehr, aber auch die Straßenbahnlinie 302 aus Richtung Norden zur Arena zeitweise lahmlegen.

Schalke gegen Bochum: Polizei gibt Tipps zur Anreise

Die Polizei gibt den Fans folgende Tipps für die Anreise:

Für die Fans des VfL Bochum wird am Spieltag ein Shuttle-Service eingerichtet. Dieser bringt die Gästefans direkt vom Bochumer Stadion zum Parkplatz Gelsenwasser an der Schalker Arena. Als Abfahrtszeiten sind hier 15 Uhr, 15.30 Uhr, 16 Uhr und 16.30 Uhrgeplant.

Aufgrund von geplanten Baustellen soll es am Spieltag keine direkte Zugverbindung vom Bochumer Hauptbahnhof zum Gelsenkirchener Hauptbahnhof geben.

Fans, die mit dem Auto über die A2 kommen, sollen auch die Ausfahrt 7 (Herten) nutzen und nicht nur die Ausfahrt direkt an der Veltins-Arena

Fans, die mit dem Auto über die A42 kommen, sollen nicht nur die Autobahnausfahrt 17 in Gelsenkirchen-Schalke nutzen, sondern auch in GE-Heßler, GE-Zentrum, GE-Bismarck und Herne-Wanne

sollen nicht nur die Autobahnausfahrt 17 in Gelsenkirchen-Schalke nutzen, sondern auch in GE-Heßler, GE-Zentrum, GE-Bismarck und Herne-Wanne In Gelsenkirchen behindert eine Baustelle an der Adenauerallee und Uechtingstraße den Verkehr. Die Strecke ist vor dem Spiel in Richtung Arena als Einbahnstraße befahrbar, nach dem Spiel wird die Regelung umgekehrt, sodass Sie die Autobahn A42 von der Arena aus direkt erreichen können.

