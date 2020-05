Mannschaftstraining und Quarantäne: So legt Schalke los

Am Donnerstagnachmittag war es soweit: Schalke hatte grünes Licht bekommen, um wieder ins Mannschaftstraining einsteigen zu können. Zum ersten Mal nach fast acht Wochen der Zurückhaltung gab es wieder Zweikämpfe auf dem Trainingsplatz am Vereinsgelände – es begann der Countdown für den Re-Start der Bundesliga, der für Schalke erwartungsgemäß gleich das Derby bringt. Am Samstag, den 16. Mai, wird die Bundesliga an der Stelle weitermachen, wo sie am 13. März durch das Corona-Virus gestoppt wurde. Mit dem 26. Spieltag. Und mit dem Spiel Dortmund gegen Schalke (15.30 Uhr).

Neun Tage Vorbereitung der anderen Art

„Dass es mit dem Derby wieder losgeht, sorgt natürlich bei allen im Team und ums Team herum direkt für riesige Vorfreude“, sagte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider unmittelbar nach der Entscheidung. „Das heißt aber auch: Wir müssen sofort zu 100 Prozent da sein, um erneut in Dortmund eine gute Leistung zeigen zu können.“

Neun Tage der Vorbereitung sind es bis zum ersten Spiel: Aber die werden komplett anders ausfallen, als man das normalerweise kennt. Es gibt auf Schalke einen genau strukturierten Fahrplan bis zum Start, der sich zu 100 Prozent mit dem Hygiene-Konzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) deckt.

Mit diesem Personal bezieht Schalke das Trainingslager

Spätestens am Sonntag, möglicherweise auch schon am Samstag, wird die Mannschaft ein Trainingslager im Marriott-Hotel auf dem Berger Feld beziehen und sich dort in eine mindestens siebentägige Quarantäne begeben. Spieler, Trainer und Betreuer dürfen dann abends nicht mehr nach Hause fahren: Sie verbringen die Zeit bis zum Spiel in Dortmund in einem komplett abgeschlossenen Bereich mit Trainingsplatz und Hotel. Schalke nimmt den gesamten Kader mit, inklusive U19-Spieler Malick Thiaw. Offen ist noch, ob die drei Rekonvaleszenten Omar Mascarell, Ozan Kabak und Benjamin Stambouli dazustoßen – sie sind bisher noch nicht im Programm der Spieler, die alle drei Tage auf das Corona-Virus getestet werden. Weil die DFL die Vereine angewiesen hat, im Endspurt für ausreichend große Kader zu sorgen, trainieren vier weitere Nachwuchsspieler derzeit individuell und würden gegebenenfalls für die Profis zur Verfügung stehen – sie wurden bisher einmal getestet.

So läuft die Quarantäne für Schalke im Hotel

Im Marriott-Hotel sind drei komplette Etagen und ein Fahrstuhl exklusiv für Schalke reserviert: Die Schalker sind von anderen Hotelgästen vollkommen isoliert. Auch die Zimmer werden nicht hergerichtet: Bettenmachen und Handtuchwechsel – ausnahmsweise einmal eine Sache für die Profis. Selbst das übliche Buffet bei den Mahlzeiten gibt es nicht: Die Teller werden angerichtet und von jedem Spieler einzeln abgeholt – Abstand halten auch hier. „Wir setzen die Dinge zu 100 Prozent um“, verspricht Sportvorstand Schneider und präzisiert im Gespräch mit der WAZ: „Zweikämpfe im Training sind die einzige Situation, in der sich die Spieler näher kommen können. Ansonsten achten wir penibel auf Abstand.“