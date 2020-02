Mark Uth erklärt seinen Wechsel von Schalke zum 1. FC Köln

Köln. Uth wechselte im Januar auf Leihbasis von Schalke 04 zum 1. FC Köln. Nun erklärt er den Schritt und spricht über eine spezielle Vertragsklausel.

Offensivspieler Mark Uth hofft auf einen Neustart bei Fußball-Bundesligist 1. FC Köln auf einen Neustart, nachdem er bei Schalke 04 eine schwierige Phase durchlebt hatte. „Der Schritt war für mich sehr wichtig“, sagte der 28-Jährige im Interview mit dem „Express“.

Nur acht Spiele von Uth für Schalke in der Hinrunde

„Ich wollte beim FC von vorn anfangen. Der Tapetenwechsel war notwendig um aus dem Loch herauszukommen, in dem ich gesteckt habe“, führte der Angreifer aus, der in der Hinrunde auf lediglich acht Bundesligaeinsätze für die Schalker gekommen war und dabei ohne eigenen Treffer blieb.

Deutlich besser läuft es für den gebürtigen Kölner seit seinem Leih-Wechsel in die Domstadt. In den ersten drei Rückrundenpartien stand er immer in der Startelf und steuerte ein Tor und zwei Vorlagen bei. „Ich habe mich ab der ersten Sekunde wohlgefühlt. Alles ist sehr familiär. So stellt man sich seinen Start als Neuzugang vor.“

Vertragsklausel: Mark Uth darf gegen Schalke 04 nicht spielen

Für seinen Wechsel nach Köln verzichtete Uth auf einen Teil seines Gehalts. „Ich wollte unbedingt zum FC. Daher musste ich abwägen, was mir wichtiger ist: Spielzeit und glücklich zu sein oder das Geld?“, beschreibt er seine Entscheidungsfindung. „Ich habe mich für das Nachhausekommen entschieden. Das war keine schwere Entscheidung für mich.“

Wenn es am 29. Februar zum Duell zwischen den Kölnern und Königsblau kommt, muss Uth wegen einer speziellen Klausel im Leihvertrag auf der Tribüne Platz nehmen – ein Vertragsdetail, welches der Linksfuß „nur schwer“ verstehen kann, wie er verrät: „Es stehen doch elf Spieler auf dem Platz und nicht ein Einziger. Schalke wollte die Klausel aber unbedingt haben, sonst wäre der Transfer nicht zustande gekommen. Daher akzeptiere ich das so.“