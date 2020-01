München. Beim 0:5 beim FC Bayern war die gesamte Schalker Mannschaft schlecht. Für eine einzelne Position ergibt sich aber eine besondere Problematik.

Matthäus über Torwart Markus Schubert: "Schlaflose Nächte für Wagner"

Der Profifußball ist ein gnadenloses Geschäft. Heute gefeiert, kann man in Windeseile zum Buhmann werden. Markus Schubert weiß das genau, weshalb dem 21 Jahre alten Torhüter nach dem 0:5 (0:2) des FC Schalke 04 beim FC Bayern München auch klar sein dürfte, worüber nun bei den Königsblauen gesprochen wird: Wird Schubert auch in den nächsten Bundesliga-Spielen das Tor von Schalke 04 hüten oder kehrt am kommenden Freitag bei Hertha BSC der zuletzt gesperrte Alexander Nübel zwischen die Pfosten zurück? Eine knifflige Frage, wie laut Lothar Matthäus den Schalker Trainer David Wagner intensiv beschäftigen wird: "Er wird einige schlaflose Nächte deshalb haben", sagte der deutsche Rekordnationalspieler in seiner Funktion als Sky-Experte.

Eine heikle Entscheidung steht Wagner vor, schließlich hat Nübel für den bevorstehenden Sommer seinen Wechsel zum FC Bayern angekündigt. Schubert leitete am Samstag mit einem Patzer vor dem ersten Tor die Niederlage ein. "Die sportliche Leistung von ihm war natürlich mangelhaft", sagte Matthäus nach der Partie und nahm Schubert aber auch gleich wieder in Schutz: "Er ist noch jung und darf Fehler machen."

Schalker nehmen Schubert in Schutz

Allerdings überblickte Matthäus auch die gesamte Situation: "Es ist deshalb eine schwierige Situation, weil man jetzt auf Schubert setzen müsste, da er die langfristigere Lösung ist."

S04-Trainer Wagner erklärte: "Wir werden uns alle Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Markus hat aber auch sehr gute Bälle gehalten, das hätte auch noch höher ausgehen können. Aber er war natürlich auch bei zwei Gegentoren dabei."

Rückhalt bekamt Schubert aus den eigenen Reihen: "Wir werden keine Einzelne an den Pranger stellen", sagte Verteidiger Bastian Oczipka, "wir haben als Mannschaft verloren." Und Sascha Riether, Koordinator der Schalker Lizenzspielerabteilung, erklärte: "Wir wurden richtig vermöbelt, werden aber auch wieder aufstehen. Nach so einem Spiel müssen wir aber nicht über den Torhüter reden. Das war von allen die schlechteste Mannschaftsleistung der Saison."

Oczipka: "Haben alles vermissen lassen"

Auch Oczipka fand bei sich und den übrigen Feldspielern genügend Ansätze zur Kritik: "Wir haben alles vermissen lassen, was uns bisher in der Saison ausgezeichnet hat. Die Bayern sind ein überragendes Team, aber wir haben als Mannschaft nicht so konstant gespielt, wie wir es gewohnt waren." (ab)