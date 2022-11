Max Meyer: Diese Auszeichnung gab es selbst bei Schalke 04 nicht

Gelsenkirchen. Sechs Tore hat er bereits erzielt, seine Mitspieler in Luzern sind begeistert von ihrem Mittelfeldstrategen. Nun gab es die nächste große Ehrung.

Die jüngsten beiden Spiele waren eine kleine Enttäuschung: 0:2 hieß es am Mittwoch für Max Meyer und seinen FC Luzern gegen den FC Basel, am Sonntag kam ein 0:3 gegen die Young Boys Bern hinzu. Doch längst ist klar: Der einstige Hoffnungsträger des FC Schalke 04 ist einer der großen Gewinner in der Schweizer Super League. Jüngst wurde er ligaweit zum besten Spieler des 13. Spieltags gewählt, nun gab es gar die ganz große Ehre: Max Meyer ist der Spieler des Monats Oktober. Eine Ehrung als bester Spieler der gesamten Liga - die wurde ihm selbst in seinen guten Zeiten auf Schalke nicht zuteil.

Max Meyer. Foto: dpa

Mit sechs Toren liegt der deutsche Mittelfeldspieler derzeit auf Platz zwei der Torschützenliste. In zehn Einsätzen bis Anfang November verzeichnete der gebürtige Oberhausener 455 Ballkontakte und gab 25 Torschüsse ab. Das Team von Mario Frick hat übrigens die zweitmeisten Eckbälle in der Super League, aktuell liegt Luzern in dieser Kategorie mit 100 Eckbällen in 17 Spielen auf Platz 1. Der FC Luzern liegt derzeit mit 20 Punkten auf Platz sechs der Super League.

Nach Schalke ging es zu vielen Klubs

„Der 27-jährige Deutsche ist ein verlässlicher Spieler, welcher der Mannschaft sofort geholfen hat“, heißt es auf der Homepage der Liga. Dazu gibt es ein Video mit den bisherigen Highlights des ehemaligen Schalkers, darunter auch seine Oktober-Tore. Es sind endlich wieder positive Schlagzeilen. Lange, lange häufte sich vor allem die negative Berichterstattung, wenn über Max Meyer berichtet wurde. Der ehemalige Profi des FC Schalke 04 suchte seit Langem nach seinem Glück. Jetzt aber scheint er einen Verein gefunden zu haben, bei dem endlich mal wieder positiv über ihn berichtet wird.

Weitere Infos über den FC Schalke 04

Basels Chefcoach Mario Frick weiß, was er an seinem 1,73 Meter großen Mittelfeldregisseur hat. "Er ist ein Unterschiedsspieler", sagte er jüngst. "Ich bin froh, dass er den Spaß am Fußball wiedergefunden hat." Meyer selbst sagte im Podcast seines neuen Klubs: "In den letzten Jahren bin ich jedes halbe Jahr gewechselt, umgezogen in fremde Länder. Das war auch nicht ganz so einfach. Damit wollte ich aufhören."

Seit vier Jahren nun hat Max Meyer eine bewegte Zeit hinter sich. Damals schien es so, als könnte er ein prägender Spieler auf Schalke werden. Doch 2018 verließ er den Klub, verlängerte seinen Vertrag nicht und setzte seine Karriere in England bei Crystal Palace fort. Es folgten Stationen beim 1. FC Köln, ein weiteres halbes Jahr bei Fenerbahce Istanbul, dann eine halbjährige Leihe zum dänischen FC Midtjylland, bevor der Vertrag in der Türkei aufgelöst wurde, damit Meyer nun in der Schweiz einen neuen Anlauf nehmen kann. Bislang mit Erfolg.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04