Mit Schalke-Profi Tom Krauß: Deutschland gewinnt in Italien

Ancona. Die deutsche U21 beendet das Länderspieljahr mit einem guten Gefühl. Beim Härtetest in Italien bejubelt die DFB-Elf einen 4:2-Sieg.

Die deutsche U21 hat das Länderspieljahr mit einem Sieg in Italien abgeschlossen. Nach Niederlagen gegen Frankreich (0:1) und England (1:3) gewann die Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo am verregneten Samstagabend nach einer insgesamt überzeugenden Vorstellung mit 4:2 (1:0). Vor spärlich besetzten Rängen in Ancona erzielten der Kölner Debütant Denis Huseinbasic (23. Minute), Lazar Samardzic (52.) von Udinese Calcio, der Freiburger Kevin Schade (56.) und Maurice Malone (88./Handelfmeter) vom Wolfsberger AC die zum Teil sehenswerten deutschen Treffer in einem unterhaltsamen Freundschaftsspiel.

Italien gegen Deutschland: Turbulente Schlussphase

Matteo Cancellieri (66./74.) machte das eigentlich schon entschiedene Spiel noch einmal spannend. In der hitzigen Schlussphase sah Giorgio Cittadini (85.) nach Notbremse die Rote Karte, Raoul Bellanova musste mit Gelb-Rot vom Platz (87.).

Schalke-Profi Tom Krauß stand in der deutschen Startelf und wurde nach 75 Minuten ausgewechselt. Am dritten Treffer der Deutschen war der S04-Mittelfeldspieler beteiligt.

In einer herausfordernden Partie bei schwierigen Verhältnissen mit Pfützen auf dem Rasen war die deutsche Auswahl trotz einiger Ausfälle die überlegene Mannschaft. Anders als das Team von Di Salvo nutzte der Gastgeber seine Chancen nicht effektiv, hatte aber auch weniger als Deutschland. Lässig kratzte etwa DFB-Kapitän Malick Thiaw (AC Mailand) beim Spiel in der Wahlheimat einen Ball von Bellanova von der Linie (54.). Wenig später war der Freiburger Torhüter Noah Atubolu als sicherer Rückhalt gegen den Lazio-Stürmer zweimal machtlos.

Nach den Niederlagen gegen Frankreich und England zeigte die deutsche U21-Nationalmannschaft, dass sie aus den Niederlagen im September gelernt hat und gewann verdient.

Mehr News und Hintergründe zur WM in Katar

Der nächste Lehrgang der deutschen U21 auf dem Weg zur EM findet vom 19. bis 29. März 2023 statt. Die EM-Endrunde findet vom 21. Juni bis 8. Juli in Georgien und Rumänien statt. Deutschland geht als Titelverteidiger an den Start.

U21: Italien gegen Deutschland in der Statistik

Italien: Carnesecchi - Ruggeri ab 71. Volpato, Cittadini, Pirola - Bellanova, Rovella ab 89. Terracciano, Cambiaghi ab 59. Cancellieri ab 89. Viti, Vignato ab 59. Bove, Quagliata - Colombo ab 59. Lucca, Esposito. - Trainer: Nicolato

Deutschland: Atubolu/SC Freiburg - Fischer/VfL Wolfsburg ab 60. Beyer/FC Burnley, Thiaw/AC Mailand, Bisseck/Aarhus GF ab 60. Dardai/Hertha BSC, Katterbach/FC Basel ab 75. Netz/Borussia Mönchengladbach - Keitel/SC Freiburg ab 75. Martel/1. FC Köln - Krauß/Schalke 04 ab 75. Bauer/FC Augsburg, Huseinbasic/1. FC Köln ab 76. Stiller/TSG Hoffenheim - Samardzic/Udinese Calcio ab 76. Maurice Malone/Wolfsberger AC, Thielmann/1. FC Köln ab 60. Weißhaupt/SC Freiburg - Schade/SC Freiburg ab 81. Khadra/Sheffield United. - Trainer: Di Salvo

Schiedsrichter: Milos Milanovic (Serbien)

Tore: 0:1 Huseinbasic (23.), 0:2 Samardzic (52.), 0:3 Schade (55.), 1:3 Cancellieri (66.), 2:3 Cancellieri (74.), 2:4 Malone (88., Handelfmeter)

Zuschauer: 5000 (in Ancona)

Beste Spieler: Cancellieri - Huseinbasic, Samardzic, Schade

Gelbe Karten: Bellanova, Carnesecchi, Cittadini - Bauer

Rote Karte: Cittadini nach einer Notbremse (85.) -

Gelb-Rote Karte: Bellanova wegen Handspiels (87.) -

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04