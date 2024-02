Gelsenkirchen Für einen Wechsel zu Dinamo Zagreb sagte Koffi Kouao dem FC Schalke 04 ab. Doch bei den Kroaten fiel er durch den Medizincheck.

Am letzten Tag der Transferperiode ist der FC Schalke 04 noch einmal tätig geworden. Mit Brandon Soppy verpflichteten die Königsblauen einen neuen Rechtsverteidiger, der 21 Jahre alte Franzose kam leihweise vom italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo. Dabei schienen die Königsblauen schon zu Wochenbeginn kurz vor der Verpflichtung eines neuen Spielers für die rechte Defensivbahn zu stehen. Koffi Kouao weilte bereits in Gelsenkirchen, erst auf der Zielgeraden platzte der Deal - weil der 25-Jährige ein Angebot von Dinamo Zagreb erhielt und wieder abreiste.

Schalke holt Soppy statt Kouao

Beim kroatischen Topklub wird Kouao allerdings auch nicht unterschreiben, zumindest vorerst nicht. Denn der Außenspieler von der Elfenbeinküste fiel durch den Medizincheck. Das berichtete das kroatische Nachrichtenportal „24sata“ am Freitag. Demnach stellten die Ärzte bei der obligatorischen Untersuchung Knieprobleme bei Kouao fest.

Endgültig geplatzt ist der Transfer des vorigen Schalke-Kandidaten damit noch nicht. Anders als in den deutschen und meisten europäischen Top-Ligen läuft die Wechselperiode in Kroatien noch einige Tage, bis zum 15. Februar können die Vereine Neuzugänge präsentieren. Kroatischen Medien zufolge fasst Zagreb nun aber Alternativen ins Auge und beschäftigt sich mit Fran Tudor vom polnischen Erstligisten Raków Częstochowa.

Im Werben um Kouao hatte der Hauptstadt-Klub die Schalker ausgestochen, da sie dessen aktuellem Verein FC Metz einen festen Transfer angeboten hatten. Derweil hätte S04 Kouao zunächst ausleihen wollen. Auch für den Spieler selbst soll das Angebot der Kroaten lukrativer ausgefallen sein.

Schalke: Brandon Soppy könnte debütieren

Bei Brandon Soppy hingegen grätschte kein anderer Klub in die Verhandlungen hinein. Der zweite Winter-Neuzugang nach Darko Churlinov (FC Burnley/Leihe) könnte sein Debüt bereits am Samstag feiern. Dann kommt Eintracht Braunschweig zum richtungsweisenden Kellerduell in die Veltins-Arena (13 Uhr/Sky).

