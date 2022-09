Nedzhib Hadzha garniert den Schalke-Sieg mit einem Traumtor

Nedzhib Hadzha (am Ball) gelang beim 3:1-Sieg der U 19 des FC Schalke 04 ein Traumtor.

Gelsenkirchen. Nach ihrer enormen Grippewelle kommen die U-19-Fußballer des FC Schalke 04 in der A-Junioren-Bundesliga zu einem 3:1 über den FC Viktoria Köln.

Im ersten Spiel nach ihrer enormen Grippewelle haben die U-19-Fußballer des FC Schalke 04 ihren zweiten Saisonsieg in der A-Junioren-Bundesliga eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert lieferte vor 200 Zuschauern im Parkstadion eine ausgezeichnete erste Halbzeit ab und setzte sich mit 3:1 (3:0) gegen den FC Viktoria Köln durch.

Schlecht war auch nicht die Nachricht, die kurz nach Schlusspfiff aus Ostwestfalen in Gelsenkirchen eintrudelte: Borussia Dortmund, der amtierende Deutsche Meister und Top-Favorit in dieser Bundesliga-Staffel West, wäre fast gestolpert. In der fünften Minute der Nachspielzeit schaffte der BVB aber zumindest noch ein 2:2 (1:1) beim Aufsteiger SC Verl.

Keke Topp sorgt mit einem Doppelschlag für die Schalker 2:0-Führung

Die Schalker A-Junioren machten an diesem Samstagvormittag von Beginn an Druck und zwangen die Kölner regelmäßig zu Fehlern. Und auch auf die ersten beiden Treffer mussten sie nicht lange warten. Dank eines Doppelschlages von Keke Topp. Zunächst traf der Stürmer nach einer Eckball-Variante volley zum 1:0 (10.), ehe er sich durchsetzte, dann zwar nicht platziert, aber sehr wuchtig abschloss und auf 2:0 erhöhte (16.).

Zwar fehlte Tristan Osmani zweimal das nötige Quäntchen Glück, als er bei seinem 19-Meter-Schuss knapp vorbeizielte (21.) und den Ball aus 16 Metern an die Latte des Viktoria-Tores hämmerte (23.), nach 40 Minuten fiel aber doch das 3:0. Ein Traumtor! Mittelfeld-SpielerNedzhib Hadzha beförderte das Spielgerät mit einem 17-Meter-Schuss genau in den Winkel.

Nach der Pause hatten die Schalker U-19-Fußballer nicht mehr die Qualität der ersten Halbzeit, allerdings ließen sie hinten auch fast nichts anbrennen. Bis auf zwei Ausnahmen: In der 73. Minute musste Torwart Luca Podlech in höchster Not klären, während er sich zehn Minuten später nach einem langen Viktoria-Ball nicht anders zu helfen wusste, als Josia-Levi Walther von den Beinen zu holen. Den Strafstoß verwandelte der Gefoulte zum Kölner 1:3-Ehrentreffer.

So haben sie gespielt:

Tore: 1:0, 2:0 Keke Topp (10., 16.), 3:0 Nedzhib Hadzha (40.), 3:1 Josia-Levi Walther (83., Foulelfmeter).

FC Schalke 04 U 19: Podlech - Anubodem, Engels, Barthel, Lanfer - Osmani (60. Tonye), Hadzha (86. Grüger), Hansen, Gyamfi (60. Kojic) - Ouédraogo (86. Milic), Topp (70. Dörr).

